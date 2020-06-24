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"الخارجية الأمريكية" ترفع مكافأة من يدلي بمعلومات عن زعيم "داعش" الجديد إلى 10 ملايين دولار

في إعلان جديد لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"

أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مضاعفة المكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم "داعش" عبدالله حجي.

وطبقاً للحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإنه تم رفع المكافأة إلى 10 ملايين دولار بدلاً من 5 ملايين، لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي #حجي_عبدالله، المتهم بارتكاب جرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء.

وطالب بالتواصل مع البرنامج لمن لديه معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي #محمد_سعيد_عبدالرحمن_المولى.

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"الخارجية الأمريكية" ترفع مكافأة من يدلي بمعلومات عن زعيم "داعش" الجديد إلى 10 ملايين دولار
سبق

أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مضاعفة المكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم "داعش" عبدالله حجي.

وطبقاً للحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإنه تم رفع المكافأة إلى 10 ملايين دولار بدلاً من 5 ملايين، لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي #حجي_عبدالله، المتهم بارتكاب جرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء.

وطالب بالتواصل مع البرنامج لمن لديه معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي #محمد_سعيد_عبدالرحمن_المولى.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
06:25 PM

"الخارجية الأمريكية" ترفع مكافأة من يدلي بمعلومات عن زعيم "داعش" الجديد إلى 10 ملايين دولار

في إعلان جديد لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,706

أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مضاعفة المكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم "داعش" عبدالله حجي.

وطبقاً للحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإنه تم رفع المكافأة إلى 10 ملايين دولار بدلاً من 5 ملايين، لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي #حجي_عبدالله، المتهم بارتكاب جرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء.

وطالب بالتواصل مع البرنامج لمن لديه معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي #محمد_سعيد_عبدالرحمن_المولى.

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