"البريد السعودي" يطلق مبادرة "لسلامتك نوصلها لك" للحد من انتشار كورونا

لتقديم خدماتها للمواطن والمقيم في منازلهم دون حاجة للخروج من البيت

أطلقت مؤسسة البريد السعودي، اليوم الأربعاء، مبادرة "لسلامتك نوصلها لك"، وذلك لتقديم خدماتها للمواطن والمقيم في منازلهم دون حاجة للخروج من البيت، ضمن دعم جهود وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل: باشر ما يقارب الألف موظف من منسوبي البريد السعودي، القيام بهذه المهمة الوطنية لضمان استمرار إرساليات الداخل، والتي لم تتأثر بفضل الله، ثم تفاني الجميع وحماسهم في خدمة المواطنين والمقيمين، في هذا الظرف الخاص الذي أجبر الغالبية على البقاء في منازلهم وحدّ من حركتهم.

وتحظى المبادرة بإشراف مباشر من رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، الذي قام منذ البداية بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال؛ استشعاراً منه للمسؤولية الوطنية وحرصه على إدارة المتغيرات التي قد تطرأ على كافة الأصعدة، والتعامل معها بشكل فعال بما ينعكس إيجاباً على المؤسسة ومنسوبيها وعملائها.

وتلقى العديد من أبطال الميدان الذين يعملون ضمن المبادرة، اتصالًا مباشرًا من المهندس "أبانمي" لشكرهم وتثمين دورهم الوطني والإنساني في خدمة هذا الوطن المعطاء.

