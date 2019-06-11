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محافظ الخرج يعايد الداعية "الغنام" ويطمئن على صحته

زار محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، الداعية الشيخ سعد الغنام، في منزله، ظهر أمس، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لكسر في ساقه.

ودعا الشيخ "الغنام" للمحافظ بالتوفيق والإعانة والسداد، وشكر المحافظ، الشيخ على حسن الاستقبال، وتبادلا الأحاديث الودية، ثم ودَّع الشيخ سعد الغنام، محافظ الخرج، شاكرًا ومثمنًا له زيارته.

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محافظ الخرج يعايد الداعية "الغنام" ويطمئن على صحته
سبق

زار محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، الداعية الشيخ سعد الغنام، في منزله، ظهر أمس، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لكسر في ساقه.

ودعا الشيخ "الغنام" للمحافظ بالتوفيق والإعانة والسداد، وشكر المحافظ، الشيخ على حسن الاستقبال، وتبادلا الأحاديث الودية، ثم ودَّع الشيخ سعد الغنام، محافظ الخرج، شاكرًا ومثمنًا له زيارته.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
04:50 PM

محافظ الخرج يعايد الداعية "الغنام" ويطمئن على صحته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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282

زار محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، الداعية الشيخ سعد الغنام، في منزله، ظهر أمس، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لكسر في ساقه.

ودعا الشيخ "الغنام" للمحافظ بالتوفيق والإعانة والسداد، وشكر المحافظ، الشيخ على حسن الاستقبال، وتبادلا الأحاديث الودية، ثم ودَّع الشيخ سعد الغنام، محافظ الخرج، شاكرًا ومثمنًا له زيارته.

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