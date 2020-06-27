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"فوربس" تنشر تصنيفها لقائمة أقوى 10 شركات عائلية بالسعودية

اقتنصت "مجموعة العليان" صدارة قائمة فوربس 2020 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية بعد تفوقها على منافسيها من حيث حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

وذكر تقرير مجلة الأعمال "فوربس" الأمريكية أن الاقتصاد السعودي الأكبر بالمنطقة يحوي الكثير من الشركات الكبرى، سواء الحكومية أو العامة المتداولة في السوق المالية السعودية، أو على صعيد الشركات العائلية التي تدير استثمارات العائلات السعودية المعروفة في مجال الأعمال، ونجحت في التحول من مجرد شركات محلية عائلية صغيرة إلى شركات عالمية قادرة على المنافسة عالميًّا.

ووفقًا لتصنيف فوربس 2020 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية جاءت مجموعة العليان في صدارة القائمة، وتليها مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، وثالثًا جاءت مجموعة عبداللطيف جميل، وفي المرتبة الرابعة مجموعة الزامل القابضة، ثم مجموعة المهيدب.

فيما جاء في المرتبة السادسة مجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده، وسابعًا مجموعة النهلة، وثامنًا إبراهيم الجفالي وإخوانه، وتاسعًا مجموعة سدكو القابضة، وفي المرتبة العاشرة مجموعة شركة الزاهد.

واعتمد فريق البحوث معايير عدة لتصنيف الشركات، من أبرزها استثمارات المجموعة في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية، والتنوع في الأعمال، وعدد القطاعات التي تنشط فيها أعمال المجموعة بكثافة، ومدى تضررها من الأزمة الراهنة، وعدد الموظفين، وعدد الدول التي تنشط فيها أعمالها، وتاريخ التأسيس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فوربس" تنشر تصنيفها لقائمة أقوى 10 شركات عائلية بالسعودية
سبق

اقتنصت "مجموعة العليان" صدارة قائمة فوربس 2020 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية بعد تفوقها على منافسيها من حيث حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

وذكر تقرير مجلة الأعمال "فوربس" الأمريكية أن الاقتصاد السعودي الأكبر بالمنطقة يحوي الكثير من الشركات الكبرى، سواء الحكومية أو العامة المتداولة في السوق المالية السعودية، أو على صعيد الشركات العائلية التي تدير استثمارات العائلات السعودية المعروفة في مجال الأعمال، ونجحت في التحول من مجرد شركات محلية عائلية صغيرة إلى شركات عالمية قادرة على المنافسة عالميًّا.

ووفقًا لتصنيف فوربس 2020 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية جاءت مجموعة العليان في صدارة القائمة، وتليها مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، وثالثًا جاءت مجموعة عبداللطيف جميل، وفي المرتبة الرابعة مجموعة الزامل القابضة، ثم مجموعة المهيدب.

فيما جاء في المرتبة السادسة مجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده، وسابعًا مجموعة النهلة، وثامنًا إبراهيم الجفالي وإخوانه، وتاسعًا مجموعة سدكو القابضة، وفي المرتبة العاشرة مجموعة شركة الزاهد.

واعتمد فريق البحوث معايير عدة لتصنيف الشركات، من أبرزها استثمارات المجموعة في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية، والتنوع في الأعمال، وعدد القطاعات التي تنشط فيها أعمال المجموعة بكثافة، ومدى تضررها من الأزمة الراهنة، وعدد الموظفين، وعدد الدول التي تنشط فيها أعمالها، وتاريخ التأسيس.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:53 PM

"فوربس" تنشر تصنيفها لقائمة أقوى 10 شركات عائلية بالسعودية

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خالد علي - الرياض
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اقتنصت "مجموعة العليان" صدارة قائمة فوربس 2020 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية بعد تفوقها على منافسيها من حيث حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

وذكر تقرير مجلة الأعمال "فوربس" الأمريكية أن الاقتصاد السعودي الأكبر بالمنطقة يحوي الكثير من الشركات الكبرى، سواء الحكومية أو العامة المتداولة في السوق المالية السعودية، أو على صعيد الشركات العائلية التي تدير استثمارات العائلات السعودية المعروفة في مجال الأعمال، ونجحت في التحول من مجرد شركات محلية عائلية صغيرة إلى شركات عالمية قادرة على المنافسة عالميًّا.

ووفقًا لتصنيف فوربس 2020 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية جاءت مجموعة العليان في صدارة القائمة، وتليها مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، وثالثًا جاءت مجموعة عبداللطيف جميل، وفي المرتبة الرابعة مجموعة الزامل القابضة، ثم مجموعة المهيدب.

فيما جاء في المرتبة السادسة مجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده، وسابعًا مجموعة النهلة، وثامنًا إبراهيم الجفالي وإخوانه، وتاسعًا مجموعة سدكو القابضة، وفي المرتبة العاشرة مجموعة شركة الزاهد.

واعتمد فريق البحوث معايير عدة لتصنيف الشركات، من أبرزها استثمارات المجموعة في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية، والتنوع في الأعمال، وعدد القطاعات التي تنشط فيها أعمال المجموعة بكثافة، ومدى تضررها من الأزمة الراهنة، وعدد الموظفين، وعدد الدول التي تنشط فيها أعمالها، وتاريخ التأسيس.

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