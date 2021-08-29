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"العثيمين" يدعو المجتمع الإسلامي والدولي لدعم العراق

خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الإسلامي والعربي والدولي، إلى دعم العراق وحكومته من أجل إرساء الأمن وإحلال السلم والاستقرار والتنمية وإعادة البناء وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في المجالات كافة، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد اليوم؛ مؤكدًا أن منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها تُبارك كل الجهود والمساعي الخيرة لدعم وحدة العراق، وسلامة أراضيه واستتباب أمنه واستقراره، وإعادة الإعمار ليواصل دوره الريادي في العالم الإسلامي والعربي.

وأشار "العثيمين" إلى أن العراق يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتمثل في إعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء والتنمية في كامل أراضيه؛ مما يتطلب مؤازرة إقليمية ودولية من أجل تدعيم ركائز الأمن والسلم والاستقرار والتنمية والشراكة والتعاون مع الجميع، في إطار احترام سيادته على أرضه وشعبه.

وأضاف "العثيمين" أن "منظمة التعاون الإسلامي تشجع جهود المملكة العربية السعودية وقيادتها، باعتبارها رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية وجهود الشراكات كافة؛ لدعم العراق سياسيًّا واقتصاديًّا ومساندته في إعادة الإعمار والتنمية".

من جهة أخرى، شدد الأمين العام على الحاجة الماسة لدعم جهود العراق في دحر الإرهاب والتطرف؛ ليضطلع بدوره في التنمية والشراكة والتعاون والأمن الجماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين" يدعو المجتمع الإسلامي والدولي لدعم العراق
سبق

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الإسلامي والعربي والدولي، إلى دعم العراق وحكومته من أجل إرساء الأمن وإحلال السلم والاستقرار والتنمية وإعادة البناء وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في المجالات كافة، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد اليوم؛ مؤكدًا أن منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها تُبارك كل الجهود والمساعي الخيرة لدعم وحدة العراق، وسلامة أراضيه واستتباب أمنه واستقراره، وإعادة الإعمار ليواصل دوره الريادي في العالم الإسلامي والعربي.

وأشار "العثيمين" إلى أن العراق يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتمثل في إعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء والتنمية في كامل أراضيه؛ مما يتطلب مؤازرة إقليمية ودولية من أجل تدعيم ركائز الأمن والسلم والاستقرار والتنمية والشراكة والتعاون مع الجميع، في إطار احترام سيادته على أرضه وشعبه.

وأضاف "العثيمين" أن "منظمة التعاون الإسلامي تشجع جهود المملكة العربية السعودية وقيادتها، باعتبارها رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية وجهود الشراكات كافة؛ لدعم العراق سياسيًّا واقتصاديًّا ومساندته في إعادة الإعمار والتنمية".

من جهة أخرى، شدد الأمين العام على الحاجة الماسة لدعم جهود العراق في دحر الإرهاب والتطرف؛ ليضطلع بدوره في التنمية والشراكة والتعاون والأمن الجماعي.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
05:21 PM

"العثيمين" يدعو المجتمع الإسلامي والدولي لدعم العراق

خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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عبدالله الراجحي - جدة
3
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دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الإسلامي والعربي والدولي، إلى دعم العراق وحكومته من أجل إرساء الأمن وإحلال السلم والاستقرار والتنمية وإعادة البناء وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في المجالات كافة، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد اليوم؛ مؤكدًا أن منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها تُبارك كل الجهود والمساعي الخيرة لدعم وحدة العراق، وسلامة أراضيه واستتباب أمنه واستقراره، وإعادة الإعمار ليواصل دوره الريادي في العالم الإسلامي والعربي.

وأشار "العثيمين" إلى أن العراق يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتمثل في إعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء والتنمية في كامل أراضيه؛ مما يتطلب مؤازرة إقليمية ودولية من أجل تدعيم ركائز الأمن والسلم والاستقرار والتنمية والشراكة والتعاون مع الجميع، في إطار احترام سيادته على أرضه وشعبه.

وأضاف "العثيمين" أن "منظمة التعاون الإسلامي تشجع جهود المملكة العربية السعودية وقيادتها، باعتبارها رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية وجهود الشراكات كافة؛ لدعم العراق سياسيًّا واقتصاديًّا ومساندته في إعادة الإعمار والتنمية".

من جهة أخرى، شدد الأمين العام على الحاجة الماسة لدعم جهود العراق في دحر الإرهاب والتطرف؛ ليضطلع بدوره في التنمية والشراكة والتعاون والأمن الجماعي.

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