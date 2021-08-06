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أمانة تبوك تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1452 جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأيام الأربعة الماضية 1452 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية، ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية، وتطبيق جميع التدابير الوقائية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي، من خلال فرقها الرقابية.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو عن طريق تطبيق بلدي.

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أمانة تبوك تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأيام الأربعة الماضية 1452 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية، ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية، وتطبيق جميع التدابير الوقائية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي، من خلال فرقها الرقابية.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو عن طريق تطبيق بلدي.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
03:37 PM

أمانة تبوك تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1452 جولة رقابية على المنشآت التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأيام الأربعة الماضية 1452 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية، ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية، وتطبيق جميع التدابير الوقائية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي، من خلال فرقها الرقابية.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو عن طريق تطبيق بلدي.

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