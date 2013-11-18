النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعاملات صباحية.. طلب أمريكي يضغط على أسعار النفط و"برنت" ينخفض 59 سنتًا

الأسعار وصلت لأعلى مستوياتها في 7 سنوات الشهر الماضي وسط حالة تعافٍ من الجائحة

واجهت أسعار النفط، ضغوطًا في التعاملات المبكرة بآسيا، اليوم، بعدما ذكرت "رويترز" أن واشنطن طلبت من مستهلكين كبار للنفط مثل الصين واليابان، دراسة سَحبٍ منسقٍ من احتياطي النفط الاستراتيجي.

ووفق "روسيا اليوم"، تأتي محاولة الإدارة الأمريكية لإحداث صدمة في الأسواق، في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوطُ التضخمية -التي ترجع في جانب منها إلى ارتفاع أسعار الطاقة- في إحداث رد فعل؛ بينما يتعافى العالم على نحو متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 78.30 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء؛ وذلك بعد انخفاضها 3% الليلة الماضية.

ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظًّا من سابقتها؛ إذ انخفضت هي الأخرى 59 سنتًا إلى 79.69، وكانت قد تراجعت 2.6% في الجلسة السابقة في أدنى إغلاق لها منذ مطلع أكتوبر.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الشهر الماضي، مع تركيز السوق على الارتفاع السريع في الطلب الذي تزامن مع رفع الإغلاق وتعافي الاقتصادات في مواجهة زيادة بطيئة في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها فيما يُعرف بتجمع "أوبك+".

وقالت وكالة الطاقة الدولية وأوبك في الأسابيع القليلة الماضية: إنه سيتوفر المزيد من الإمدادات في الأشهر العديدة المقبلة. ويحافظ تجمع "أوبك+" على اتفاق لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا شهريًّا، حتى لا تغرق السوق بالإمدادات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تعاملات صباحية.. طلب أمريكي يضغط على أسعار النفط و"برنت" ينخفض 59 سنتًا
سبق

واجهت أسعار النفط، ضغوطًا في التعاملات المبكرة بآسيا، اليوم، بعدما ذكرت "رويترز" أن واشنطن طلبت من مستهلكين كبار للنفط مثل الصين واليابان، دراسة سَحبٍ منسقٍ من احتياطي النفط الاستراتيجي.

ووفق "روسيا اليوم"، تأتي محاولة الإدارة الأمريكية لإحداث صدمة في الأسواق، في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوطُ التضخمية -التي ترجع في جانب منها إلى ارتفاع أسعار الطاقة- في إحداث رد فعل؛ بينما يتعافى العالم على نحو متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 78.30 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء؛ وذلك بعد انخفاضها 3% الليلة الماضية.

ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظًّا من سابقتها؛ إذ انخفضت هي الأخرى 59 سنتًا إلى 79.69، وكانت قد تراجعت 2.6% في الجلسة السابقة في أدنى إغلاق لها منذ مطلع أكتوبر.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الشهر الماضي، مع تركيز السوق على الارتفاع السريع في الطلب الذي تزامن مع رفع الإغلاق وتعافي الاقتصادات في مواجهة زيادة بطيئة في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها فيما يُعرف بتجمع "أوبك+".

وقالت وكالة الطاقة الدولية وأوبك في الأسابيع القليلة الماضية: إنه سيتوفر المزيد من الإمدادات في الأشهر العديدة المقبلة. ويحافظ تجمع "أوبك+" على اتفاق لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا شهريًّا، حتى لا تغرق السوق بالإمدادات.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:59 AM

تعاملات صباحية.. طلب أمريكي يضغط على أسعار النفط و"برنت" ينخفض 59 سنتًا

الأسعار وصلت لأعلى مستوياتها في 7 سنوات الشهر الماضي وسط حالة تعافٍ من الجائحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
700

واجهت أسعار النفط، ضغوطًا في التعاملات المبكرة بآسيا، اليوم، بعدما ذكرت "رويترز" أن واشنطن طلبت من مستهلكين كبار للنفط مثل الصين واليابان، دراسة سَحبٍ منسقٍ من احتياطي النفط الاستراتيجي.

ووفق "روسيا اليوم"، تأتي محاولة الإدارة الأمريكية لإحداث صدمة في الأسواق، في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوطُ التضخمية -التي ترجع في جانب منها إلى ارتفاع أسعار الطاقة- في إحداث رد فعل؛ بينما يتعافى العالم على نحو متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 78.30 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء؛ وذلك بعد انخفاضها 3% الليلة الماضية.

ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظًّا من سابقتها؛ إذ انخفضت هي الأخرى 59 سنتًا إلى 79.69، وكانت قد تراجعت 2.6% في الجلسة السابقة في أدنى إغلاق لها منذ مطلع أكتوبر.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الشهر الماضي، مع تركيز السوق على الارتفاع السريع في الطلب الذي تزامن مع رفع الإغلاق وتعافي الاقتصادات في مواجهة زيادة بطيئة في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها فيما يُعرف بتجمع "أوبك+".

وقالت وكالة الطاقة الدولية وأوبك في الأسابيع القليلة الماضية: إنه سيتوفر المزيد من الإمدادات في الأشهر العديدة المقبلة. ويحافظ تجمع "أوبك+" على اتفاق لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا شهريًّا، حتى لا تغرق السوق بالإمدادات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,605
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,205
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,236

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة