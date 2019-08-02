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هكذا أنقذت فرق حماية نفود العريق عشرينياً وعثرت على أخيه

ذهب للبحث عن أخيه المفقود فعلقت مركبته في الرمال

نجحت فرق الحماية بنفود العريق في إنقاذ مواطن "عشريني" علقت مركبته في الرمال أثناء بحثه عن "أخيه" المفقود.

وتفصيلاً؛ كان فريق من محمية نفود العريق غرب منطقة القصيم أثناء أداء مهامهم في المسح الميداني اليوم الخميس شاهد مركبة على مسافة بعيدة تم التوجه لها وإذ به مواطن علقت مركبته في الرمال وفقد الاتصال بذويه أثناء بحثه عن أخيه المتغيب عنهم، وتم على الفور إخراج مركبته وإبلاغ الفرق الأخرى لنجدته في البحث عن أخيه العشريني المفقود وبعد بحث ساعات عثر على أخيه وهو على قيد الحياة ولله الحمد.

من جهته ثمّن مدير محمية نفود العريق عبدالله بن قربع للموظف نشمي الحربي المساهمة في إنقاذ المواطن والسعي في البحث عن أخيه المفقود حتى عثر عليه.

وتقوم محمية نفود العريق بجهود في مساعدة المواطنين والمساهمة في توعيتهم في أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هكذا أنقذت فرق حماية نفود العريق عشرينياً وعثرت على أخيه
سبق

نجحت فرق الحماية بنفود العريق في إنقاذ مواطن "عشريني" علقت مركبته في الرمال أثناء بحثه عن "أخيه" المفقود.

وتفصيلاً؛ كان فريق من محمية نفود العريق غرب منطقة القصيم أثناء أداء مهامهم في المسح الميداني اليوم الخميس شاهد مركبة على مسافة بعيدة تم التوجه لها وإذ به مواطن علقت مركبته في الرمال وفقد الاتصال بذويه أثناء بحثه عن أخيه المتغيب عنهم، وتم على الفور إخراج مركبته وإبلاغ الفرق الأخرى لنجدته في البحث عن أخيه العشريني المفقود وبعد بحث ساعات عثر على أخيه وهو على قيد الحياة ولله الحمد.

من جهته ثمّن مدير محمية نفود العريق عبدالله بن قربع للموظف نشمي الحربي المساهمة في إنقاذ المواطن والسعي في البحث عن أخيه المفقود حتى عثر عليه.

وتقوم محمية نفود العريق بجهود في مساعدة المواطنين والمساهمة في توعيتهم في أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
12:13 AM

هكذا أنقذت فرق حماية نفود العريق عشرينياً وعثرت على أخيه

ذهب للبحث عن أخيه المفقود فعلقت مركبته في الرمال

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مسلّم الهواملة - الرياض
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5,109

نجحت فرق الحماية بنفود العريق في إنقاذ مواطن "عشريني" علقت مركبته في الرمال أثناء بحثه عن "أخيه" المفقود.

وتفصيلاً؛ كان فريق من محمية نفود العريق غرب منطقة القصيم أثناء أداء مهامهم في المسح الميداني اليوم الخميس شاهد مركبة على مسافة بعيدة تم التوجه لها وإذ به مواطن علقت مركبته في الرمال وفقد الاتصال بذويه أثناء بحثه عن أخيه المتغيب عنهم، وتم على الفور إخراج مركبته وإبلاغ الفرق الأخرى لنجدته في البحث عن أخيه العشريني المفقود وبعد بحث ساعات عثر على أخيه وهو على قيد الحياة ولله الحمد.

من جهته ثمّن مدير محمية نفود العريق عبدالله بن قربع للموظف نشمي الحربي المساهمة في إنقاذ المواطن والسعي في البحث عن أخيه المفقود حتى عثر عليه.

وتقوم محمية نفود العريق بجهود في مساعدة المواطنين والمساهمة في توعيتهم في أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها.

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