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الرئيس التشادي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

استقبل الرئيس إدريس ديبي أنتو رئيس جمهورية تشاد، في القصر الرئاسي، اليوم؛ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان" خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتقديرهما لمواقف جمهورية تشاد في كافة القضايا التي تهم المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

من جهة أخرى التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق، وذلك في مقر وزارة الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافغة.

وأعرب الأستاذ قطان عن شكر وتقدير المملكة لمواقف جمهورية تشاد تجاه كافة القضايا التي تهم المملكة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، واليمن، وتدخلات إيران في دول المنطقة.

كما ناقش الاتفاقيات التي من المنتظر التوقيع عليها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والرياضية.

من جانبه أعرب وزير خارجية تشاد عن شكر وتقدير بلاده للدعم الذي قدمتْه المملكة العربية السعودية لجمهورية تشاد في كافة المناحي، مؤكدًا أن بلاده سوف تستمرّ في تأييد مواقف المملكة في المجالات كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس التشادي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
سبق

استقبل الرئيس إدريس ديبي أنتو رئيس جمهورية تشاد، في القصر الرئاسي، اليوم؛ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان" خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتقديرهما لمواقف جمهورية تشاد في كافة القضايا التي تهم المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

من جهة أخرى التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق، وذلك في مقر وزارة الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافغة.

وأعرب الأستاذ قطان عن شكر وتقدير المملكة لمواقف جمهورية تشاد تجاه كافة القضايا التي تهم المملكة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، واليمن، وتدخلات إيران في دول المنطقة.

كما ناقش الاتفاقيات التي من المنتظر التوقيع عليها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والرياضية.

من جانبه أعرب وزير خارجية تشاد عن شكر وتقدير بلاده للدعم الذي قدمتْه المملكة العربية السعودية لجمهورية تشاد في كافة المناحي، مؤكدًا أن بلاده سوف تستمرّ في تأييد مواقف المملكة في المجالات كافة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
04:25 PM

الرئيس التشادي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس إدريس ديبي أنتو رئيس جمهورية تشاد، في القصر الرئاسي، اليوم؛ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان" خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتقديرهما لمواقف جمهورية تشاد في كافة القضايا التي تهم المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

من جهة أخرى التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق، وذلك في مقر وزارة الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافغة.

وأعرب الأستاذ قطان عن شكر وتقدير المملكة لمواقف جمهورية تشاد تجاه كافة القضايا التي تهم المملكة، بما في ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، واليمن، وتدخلات إيران في دول المنطقة.

كما ناقش الاتفاقيات التي من المنتظر التوقيع عليها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والرياضية.

من جانبه أعرب وزير خارجية تشاد عن شكر وتقدير بلاده للدعم الذي قدمتْه المملكة العربية السعودية لجمهورية تشاد في كافة المناحي، مؤكدًا أن بلاده سوف تستمرّ في تأييد مواقف المملكة في المجالات كافة.

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