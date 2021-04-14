"اليوم وغداً ذروة "الماطرة".. الحصيني: بشرى لأهل الحلال

قال: متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاء من مناطق عدة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء ذروة الحالة الممطرة.
وأضاف: متوقع أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وتبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية؛ تمتد الى "ج" و"ش" مكة المكرّمة وفرصة سيول وحبات بَرَد ورياح نشطة.
وقال: متوقع أجواء غائمة إلى غائمة جزئياً وماطرة على فترات ومن معتدلة تميل للبرودة على معظم المناطق.
وتابع: قوة الحالة جنوب الرياض والشرقية وبين المربع الأحساء والإمارات وقطر والربع الخالي بشرى لأهل الحلال متوقع أن ينعم الربع الخالي بأيام ماطرة، بإذن الله.
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء ذروة الحالة الممطرة.
وأضاف: متوقع أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وتبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية؛ تمتد الى "ج" و"ش" مكة المكرّمة وفرصة سيول وحبات بَرَد ورياح نشطة.
وقال: متوقع أجواء غائمة إلى غائمة جزئياً وماطرة على فترات ومن معتدلة تميل للبرودة على معظم المناطق.
وتابع: قوة الحالة جنوب الرياض والشرقية وبين المربع الأحساء والإمارات وقطر والربع الخالي بشرى لأهل الحلال متوقع أن ينعم الربع الخالي بأيام ماطرة، بإذن الله.
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء ذروة الحالة الممطرة.
وأضاف: متوقع أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وتبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية؛ تمتد الى "ج" و"ش" مكة المكرّمة وفرصة سيول وحبات بَرَد ورياح نشطة.
وقال: متوقع أجواء غائمة إلى غائمة جزئياً وماطرة على فترات ومن معتدلة تميل للبرودة على معظم المناطق.
وتابع: قوة الحالة جنوب الرياض والشرقية وبين المربع الأحساء والإمارات وقطر والربع الخالي بشرى لأهل الحلال متوقع أن ينعم الربع الخالي بأيام ماطرة، بإذن الله.