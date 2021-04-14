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"اليوم وغداً ذروة "الماطرة".. الحصيني: بشرى لأهل الحلال

قال: متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاء من مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء ذروة الحالة الممطرة.

وأضاف: متوقع أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وتبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية؛ تمتد الى "ج" و"ش" مكة المكرّمة وفرصة سيول وحبات بَرَد ورياح نشطة.

وقال: متوقع أجواء غائمة إلى غائمة جزئياً وماطرة على فترات ومن معتدلة تميل للبرودة على معظم المناطق.

وتابع: قوة الحالة جنوب الرياض والشرقية وبين المربع الأحساء والإمارات وقطر والربع الخالي بشرى لأهل الحلال متوقع أن ينعم الربع الخالي بأيام ماطرة، بإذن الله.

حالة الطقس الأرصاد الماطرة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليوم وغداً ذروة "الماطرة".. الحصيني: بشرى لأهل الحلال
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء ذروة الحالة الممطرة.

وأضاف: متوقع أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وتبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية؛ تمتد الى "ج" و"ش" مكة المكرّمة وفرصة سيول وحبات بَرَد ورياح نشطة.

وقال: متوقع أجواء غائمة إلى غائمة جزئياً وماطرة على فترات ومن معتدلة تميل للبرودة على معظم المناطق.

وتابع: قوة الحالة جنوب الرياض والشرقية وبين المربع الأحساء والإمارات وقطر والربع الخالي بشرى لأهل الحلال متوقع أن ينعم الربع الخالي بأيام ماطرة، بإذن الله.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:25 AM

"اليوم وغداً ذروة "الماطرة".. الحصيني: بشرى لأهل الحلال

قال: متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاء من مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء ذروة الحالة الممطرة.

وأضاف: متوقع أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وتبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية؛ تمتد الى "ج" و"ش" مكة المكرّمة وفرصة سيول وحبات بَرَد ورياح نشطة.

وقال: متوقع أجواء غائمة إلى غائمة جزئياً وماطرة على فترات ومن معتدلة تميل للبرودة على معظم المناطق.

وتابع: قوة الحالة جنوب الرياض والشرقية وبين المربع الأحساء والإمارات وقطر والربع الخالي بشرى لأهل الحلال متوقع أن ينعم الربع الخالي بأيام ماطرة، بإذن الله.

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