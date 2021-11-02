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إصابة 10 جنود مصريين من قوة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

الأمم المتحدة ندّدت بالهجوم

أصيب 10 جنود مصريين من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، أمس؛ نتيجة تعرضهم لرصاص الحرس الجمهوري في بانجي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وندّدت الأمم المتحدة في بيان بهجوم متعمد لا يمكن وصفه، وفقاً لـ"فرانس 24".


وأوضحت أن عناصر الوحدة المصرية كانوا في حافلة، وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري دون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين.

وأضافت أن إصابة اثنين منهم بالغة.

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إصابة 10 جنود مصريين من قوة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى
سبق

أصيب 10 جنود مصريين من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، أمس؛ نتيجة تعرضهم لرصاص الحرس الجمهوري في بانجي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وندّدت الأمم المتحدة في بيان بهجوم متعمد لا يمكن وصفه، وفقاً لـ"فرانس 24".


وأوضحت أن عناصر الوحدة المصرية كانوا في حافلة، وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري دون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين.

وأضافت أن إصابة اثنين منهم بالغة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
02:37 PM

إصابة 10 جنود مصريين من قوة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

الأمم المتحدة ندّدت بالهجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب 10 جنود مصريين من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، أمس؛ نتيجة تعرضهم لرصاص الحرس الجمهوري في بانجي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وندّدت الأمم المتحدة في بيان بهجوم متعمد لا يمكن وصفه، وفقاً لـ"فرانس 24".


وأوضحت أن عناصر الوحدة المصرية كانوا في حافلة، وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري دون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين.

وأضافت أن إصابة اثنين منهم بالغة.

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