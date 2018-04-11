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"كورونا" يحيل 8 ملايين فرنسي إلى مقاعد البطالة

الدولة تدفع 70% من رواتبهم

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو، اليوم (السبت)، أن 700 ألف مؤسسة وجمعية في فرنسا استفادت من وضع البطالة الجزئية، لعدد قياسي من الموظفين يقدر بثمانية ملايين أي بزيادة ثلاثة ملايين في أسبوع.

وبيّنت الوزيرة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن هذا الرقم يمثل أكثر من ثلث الموظفين في القطاع الخاص.

ويتيح وضع البطالة الجزئية للموظف الحصول على تعويضات بمستوى 70 في المائة من الراتب الإجمالي و84 بالمائة من الراتب الصافي.

وتتكفل الدولة به كليًا حتى معدل راتب إجمالي بـ4,5 مرة من الحد الأدنى للأجور (1539 يورولـ35 ساعة عمل في الأسبوع) ما يمثل 95 بالمائة من الرواتب. والمبلغ المتبقي يتكفل به صاحب العمل.

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"كورونا" يحيل 8 ملايين فرنسي إلى مقاعد البطالة
سبق

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو، اليوم (السبت)، أن 700 ألف مؤسسة وجمعية في فرنسا استفادت من وضع البطالة الجزئية، لعدد قياسي من الموظفين يقدر بثمانية ملايين أي بزيادة ثلاثة ملايين في أسبوع.

وبيّنت الوزيرة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن هذا الرقم يمثل أكثر من ثلث الموظفين في القطاع الخاص.

ويتيح وضع البطالة الجزئية للموظف الحصول على تعويضات بمستوى 70 في المائة من الراتب الإجمالي و84 بالمائة من الراتب الصافي.

وتتكفل الدولة به كليًا حتى معدل راتب إجمالي بـ4,5 مرة من الحد الأدنى للأجور (1539 يورولـ35 ساعة عمل في الأسبوع) ما يمثل 95 بالمائة من الرواتب. والمبلغ المتبقي يتكفل به صاحب العمل.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:34 PM

"كورونا" يحيل 8 ملايين فرنسي إلى مقاعد البطالة

الدولة تدفع 70% من رواتبهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو، اليوم (السبت)، أن 700 ألف مؤسسة وجمعية في فرنسا استفادت من وضع البطالة الجزئية، لعدد قياسي من الموظفين يقدر بثمانية ملايين أي بزيادة ثلاثة ملايين في أسبوع.

وبيّنت الوزيرة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن هذا الرقم يمثل أكثر من ثلث الموظفين في القطاع الخاص.

ويتيح وضع البطالة الجزئية للموظف الحصول على تعويضات بمستوى 70 في المائة من الراتب الإجمالي و84 بالمائة من الراتب الصافي.

وتتكفل الدولة به كليًا حتى معدل راتب إجمالي بـ4,5 مرة من الحد الأدنى للأجور (1539 يورولـ35 ساعة عمل في الأسبوع) ما يمثل 95 بالمائة من الرواتب. والمبلغ المتبقي يتكفل به صاحب العمل.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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