"غوميز" محترف "الهلال" : "فناربخشة" يريدني ورفضت عرضهم لهذا السبب

كشف المحترف الفرنسي في صفوف الهلال ، المهاجم بافيتمبي غوميز عن أن نادي فناربخشة التركي كان يريد ضمه بصورة كبيرة.

وقال المهاجم الأفضل في الهلال في الوقت الحالي: "أحترم فناربخشة كثيرًا لكن من لعب لغلطة سراي صعب أن يلعب لنادٍ آخر في تركيا" .

وتحدثت صحيفة "aksam" التركية عن اللاعب الذي وصفته بأحد أفضل المهاجمين حاليًا في القارة الآسيوية مع الهلال.

وكان غوميز هدافًا للهلال الموسم الماضي وظل ينافس على لقب هداف المسابقة قبل أن تذهب الجائزة لمهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله.