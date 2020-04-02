بوركينافاسو: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 282 و16 حالة وفاة

سجلت بوركينافاسو 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة البوركينية شفاء 14 مريضًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.
سجلت بوركينافاسو 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة البوركينية شفاء 14 مريضًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.فيروس كورونا الجديد
سجلت بوركينافاسو 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة البوركينية شفاء 14 مريضًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.
سجلت بوركينافاسو 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة البوركينية شفاء 14 مريضًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.