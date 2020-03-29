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"خيرية الشرائع" تستعد لدعم 625 أسرة عبر بطاقات شرائية بمتاجر التموين

بقيمة 120 ألف ريال.. ضمن مشروع "السلة الغذائية" للمحتاجين

قامت جمعية البر الخيرية بالشرائع، بتوفير عدد (625) بطاقة مسبقة الدفع، بقيمة 120 ألف ريال لأسر المحتاجين.

وتستعد الجمعية للبدء في توزيع البطاقات على الأسر المستفيدة لديها؛ حيث تمكنهم هذه البطاقات من الحصول على مشتريات مجانية من أسواق متخصصة للتموين الغذائي، ضمن مشروع "السلة الغذائية"، وهو أحد المشاريع الدائمة التي تنفذها الجمعية على مدار العام.

وتسعى الجمعية من خلال البطاقات الشرائية إلى تمكين الأسر من اختيار المواد الغذائية المناسبة لهم؛ وفق حاجتهم، ولتوفير كافة متطلباتهم بشكل دوري ومستمر.

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"خيرية الشرائع" تستعد لدعم 625 أسرة عبر بطاقات شرائية بمتاجر التموين
سبق

قامت جمعية البر الخيرية بالشرائع، بتوفير عدد (625) بطاقة مسبقة الدفع، بقيمة 120 ألف ريال لأسر المحتاجين.

وتستعد الجمعية للبدء في توزيع البطاقات على الأسر المستفيدة لديها؛ حيث تمكنهم هذه البطاقات من الحصول على مشتريات مجانية من أسواق متخصصة للتموين الغذائي، ضمن مشروع "السلة الغذائية"، وهو أحد المشاريع الدائمة التي تنفذها الجمعية على مدار العام.

وتسعى الجمعية من خلال البطاقات الشرائية إلى تمكين الأسر من اختيار المواد الغذائية المناسبة لهم؛ وفق حاجتهم، ولتوفير كافة متطلباتهم بشكل دوري ومستمر.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:14 AM

"خيرية الشرائع" تستعد لدعم 625 أسرة عبر بطاقات شرائية بمتاجر التموين

بقيمة 120 ألف ريال.. ضمن مشروع "السلة الغذائية" للمحتاجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قامت جمعية البر الخيرية بالشرائع، بتوفير عدد (625) بطاقة مسبقة الدفع، بقيمة 120 ألف ريال لأسر المحتاجين.

وتستعد الجمعية للبدء في توزيع البطاقات على الأسر المستفيدة لديها؛ حيث تمكنهم هذه البطاقات من الحصول على مشتريات مجانية من أسواق متخصصة للتموين الغذائي، ضمن مشروع "السلة الغذائية"، وهو أحد المشاريع الدائمة التي تنفذها الجمعية على مدار العام.

وتسعى الجمعية من خلال البطاقات الشرائية إلى تمكين الأسر من اختيار المواد الغذائية المناسبة لهم؛ وفق حاجتهم، ولتوفير كافة متطلباتهم بشكل دوري ومستمر.

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