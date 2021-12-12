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بعد اللقاء العلمي لهيئة كبار العلماء.. المفتي العام يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

بحضور عدد من ضباط الحرس الوطني وتابعه "عن بعد" الجنود المرابطون

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والذي قدم للسلام على سماحته، وذلك بعد اللقاء العلمي الذي كان ضيفه الشيخ صالح بن حميد، والذي نظمته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني.

وقد بُثّ هذا اللقاء العلمي اليوم من مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، بحضور نخبة من ضباط الحرس الوطني، ومتابعة حراس الوطن من منسوبي وزارة الحرس الوطني في جميع فروع الحرس الوطني، كما تابعه عن بعد عبر الإرسال اللاسلكي الجنود المرابطون في الصفوف الأمامية بالحد الجنوبي ووحدات الحرس الوطني في الحد الشمالي.

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بعد اللقاء العلمي لهيئة كبار العلماء.. المفتي العام يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام
سبق

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والذي قدم للسلام على سماحته، وذلك بعد اللقاء العلمي الذي كان ضيفه الشيخ صالح بن حميد، والذي نظمته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني.

وقد بُثّ هذا اللقاء العلمي اليوم من مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، بحضور نخبة من ضباط الحرس الوطني، ومتابعة حراس الوطن من منسوبي وزارة الحرس الوطني في جميع فروع الحرس الوطني، كما تابعه عن بعد عبر الإرسال اللاسلكي الجنود المرابطون في الصفوف الأمامية بالحد الجنوبي ووحدات الحرس الوطني في الحد الشمالي.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:13 PM

بعد اللقاء العلمي لهيئة كبار العلماء.. المفتي العام يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام

بحضور عدد من ضباط الحرس الوطني وتابعه "عن بعد" الجنود المرابطون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والذي قدم للسلام على سماحته، وذلك بعد اللقاء العلمي الذي كان ضيفه الشيخ صالح بن حميد، والذي نظمته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني.

وقد بُثّ هذا اللقاء العلمي اليوم من مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، بحضور نخبة من ضباط الحرس الوطني، ومتابعة حراس الوطن من منسوبي وزارة الحرس الوطني في جميع فروع الحرس الوطني، كما تابعه عن بعد عبر الإرسال اللاسلكي الجنود المرابطون في الصفوف الأمامية بالحد الجنوبي ووحدات الحرس الوطني في الحد الشمالي.

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