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اليوم في رابغ.. اختتام مبادرة "خور رابغ أجمل"

استهدفت رفع الوعي البيئي بخطورة النفايات البحرية

اختتمت اليوم مشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ بمبادرة «خور رابغ أجمل»، والتي تهدف إلى رفع الوعي البيئي بخطورة النفايات البحرية، ومدى تأثيرها على البيئة والحفاظ عليها، وعدم وصول النفايات البحرية والبلاستيك للكائنات البحرية، والذي تتسبب في موتها.

وقد وضع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ عشر لوحات تحذيرية وتوعوية بالموقع، وتأمين ستة قوارب للغواصين المشاركين في الحملة، وتوفير جميع احتياجات الغواصين من أنابيب أكسجين والأدوات اللازمة لإخراج الملوثات من داخل البحر وتأمين المحروقات للقوارب.

وبيّن المهندس أحمد فواز الحربي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ أن الحملة حققت نتائج إيجابية ملحوظة منذ إطلاقها وإقبالاً جيدًا يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وقد بلغت الملوثات التي تم جمعها من البحر والساحل 20 طنًا.

من جانب آخر تأتي المبادرة انطلاقًا من متطوعي القطاعات وأهالي المحافظة وتشمل الفرد والمجتمع والبيئة في محافظة رابغ، بهدف غرس هذه الثقافة في نفوسهم منذ الصغر وزيادة الوعي البيئي لديهم ونشره بين أفراد المجتمع بفئاته العمرية المختلفة، فهي تعد بداية المعرفة البيئية والوعي البيئي للشباب والأطفال الذين يشاركون فيها بجدية وأعداد كبيرة، وتحث على تشجيع أفراد المجتمع ولاسيما الطلبة على مفاهيم التطوع والنظافة والتنمية المستدامة.

وبما يتوافق مع رؤية 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الأمير خالد الفيصل، لتحفيز وتشجيع الجهات المشاركة في «كيف نكون قدوة»، وكذلك إسهام المواطن في المشروع الفكري والثقافي للقيام بدوره ومسؤولياته تجاه دينه ووطنه ومليكه.

وانطلقت فكرة تنظيف خور رابغ بعدما قررت الجهات المختصة بمحافظة رابغ الشهر الماضي بمنع الصيد في خور رابغ لفترة تمتد إلى ستة أشهر ابتداءً من يوم الأحد الماضي، حيث تم مخاطبة محافظة رابغ السماح لمكتب رابغ بالقيام بمبادرة لتنظيف الخور وقام سعادة محافظ رابغ مشكورًا بتبني الفكرة والتعميم على الجهات الحكومية والفرق التطوعية للمشاركة في هذه المبادرة.

مبادرة خور رابغ أجمل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اليوم في رابغ.. اختتام مبادرة "خور رابغ أجمل"
سبق

اختتمت اليوم مشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ بمبادرة «خور رابغ أجمل»، والتي تهدف إلى رفع الوعي البيئي بخطورة النفايات البحرية، ومدى تأثيرها على البيئة والحفاظ عليها، وعدم وصول النفايات البحرية والبلاستيك للكائنات البحرية، والذي تتسبب في موتها.

وقد وضع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ عشر لوحات تحذيرية وتوعوية بالموقع، وتأمين ستة قوارب للغواصين المشاركين في الحملة، وتوفير جميع احتياجات الغواصين من أنابيب أكسجين والأدوات اللازمة لإخراج الملوثات من داخل البحر وتأمين المحروقات للقوارب.

وبيّن المهندس أحمد فواز الحربي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ أن الحملة حققت نتائج إيجابية ملحوظة منذ إطلاقها وإقبالاً جيدًا يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وقد بلغت الملوثات التي تم جمعها من البحر والساحل 20 طنًا.

من جانب آخر تأتي المبادرة انطلاقًا من متطوعي القطاعات وأهالي المحافظة وتشمل الفرد والمجتمع والبيئة في محافظة رابغ، بهدف غرس هذه الثقافة في نفوسهم منذ الصغر وزيادة الوعي البيئي لديهم ونشره بين أفراد المجتمع بفئاته العمرية المختلفة، فهي تعد بداية المعرفة البيئية والوعي البيئي للشباب والأطفال الذين يشاركون فيها بجدية وأعداد كبيرة، وتحث على تشجيع أفراد المجتمع ولاسيما الطلبة على مفاهيم التطوع والنظافة والتنمية المستدامة.

وبما يتوافق مع رؤية 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الأمير خالد الفيصل، لتحفيز وتشجيع الجهات المشاركة في «كيف نكون قدوة»، وكذلك إسهام المواطن في المشروع الفكري والثقافي للقيام بدوره ومسؤولياته تجاه دينه ووطنه ومليكه.

وانطلقت فكرة تنظيف خور رابغ بعدما قررت الجهات المختصة بمحافظة رابغ الشهر الماضي بمنع الصيد في خور رابغ لفترة تمتد إلى ستة أشهر ابتداءً من يوم الأحد الماضي، حيث تم مخاطبة محافظة رابغ السماح لمكتب رابغ بالقيام بمبادرة لتنظيف الخور وقام سعادة محافظ رابغ مشكورًا بتبني الفكرة والتعميم على الجهات الحكومية والفرق التطوعية للمشاركة في هذه المبادرة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:47 PM

اليوم في رابغ.. اختتام مبادرة "خور رابغ أجمل"

استهدفت رفع الوعي البيئي بخطورة النفايات البحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتمت اليوم مشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ بمبادرة «خور رابغ أجمل»، والتي تهدف إلى رفع الوعي البيئي بخطورة النفايات البحرية، ومدى تأثيرها على البيئة والحفاظ عليها، وعدم وصول النفايات البحرية والبلاستيك للكائنات البحرية، والذي تتسبب في موتها.

وقد وضع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ عشر لوحات تحذيرية وتوعوية بالموقع، وتأمين ستة قوارب للغواصين المشاركين في الحملة، وتوفير جميع احتياجات الغواصين من أنابيب أكسجين والأدوات اللازمة لإخراج الملوثات من داخل البحر وتأمين المحروقات للقوارب.

وبيّن المهندس أحمد فواز الحربي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ أن الحملة حققت نتائج إيجابية ملحوظة منذ إطلاقها وإقبالاً جيدًا يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وقد بلغت الملوثات التي تم جمعها من البحر والساحل 20 طنًا.

من جانب آخر تأتي المبادرة انطلاقًا من متطوعي القطاعات وأهالي المحافظة وتشمل الفرد والمجتمع والبيئة في محافظة رابغ، بهدف غرس هذه الثقافة في نفوسهم منذ الصغر وزيادة الوعي البيئي لديهم ونشره بين أفراد المجتمع بفئاته العمرية المختلفة، فهي تعد بداية المعرفة البيئية والوعي البيئي للشباب والأطفال الذين يشاركون فيها بجدية وأعداد كبيرة، وتحث على تشجيع أفراد المجتمع ولاسيما الطلبة على مفاهيم التطوع والنظافة والتنمية المستدامة.

وبما يتوافق مع رؤية 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الأمير خالد الفيصل، لتحفيز وتشجيع الجهات المشاركة في «كيف نكون قدوة»، وكذلك إسهام المواطن في المشروع الفكري والثقافي للقيام بدوره ومسؤولياته تجاه دينه ووطنه ومليكه.

وانطلقت فكرة تنظيف خور رابغ بعدما قررت الجهات المختصة بمحافظة رابغ الشهر الماضي بمنع الصيد في خور رابغ لفترة تمتد إلى ستة أشهر ابتداءً من يوم الأحد الماضي، حيث تم مخاطبة محافظة رابغ السماح لمكتب رابغ بالقيام بمبادرة لتنظيف الخور وقام سعادة محافظ رابغ مشكورًا بتبني الفكرة والتعميم على الجهات الحكومية والفرق التطوعية للمشاركة في هذه المبادرة.

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