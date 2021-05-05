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نور الدين أمرابط يسجل رابع أسرع الأهداف.. في تاريخ دوري المحترفين السعودي

بات المغربي نورالدين أمرابط المحترف في صفوف فريق النصر صاحب أسرع هدف في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي 2020 / 2021م بعدما سجل هدف السبق لفريقه بمرمى الفيصلي في الثانية 13من انطلاقة مباراة الفريقين ضمن الجولة 26 من المسابقة.

كما دون اسمه في سجلات الأرقام القياسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذ يعد هدفه اليوم رابع أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 / 2009م.

أسرع خمسة أهداف في تاريخ دوري المحترفين

مازال لاعب الفتح حمدان الحمدان يحتفظ بالرقم القياسي كصاحب أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين والذي سجله بعد مرور 9 ثوانٍ من مباراة فريقه مع نظيره هجر والتي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الجولة 8 من موسم 2011 _ 2012.

فيما يأتي المحترف البرازيلي السابق بفريق الشباب رافاييل فراتشيسكو رافينيا بالمركز الثاني بتسجيله ثاني أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين في الثانية 11 في المباراة التي استضاف فيها الشباب نظيره التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض في الجولة 10 في موسم 2014 – 2015.

أما ثالث أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين كان قد سجله لاعب الحزم السابق وليد الجيزاني في الثانية 12 في مباراة الحزم وضيفه الاتحاد في الجولة 5 من الموسم الكروي 2009 – 2010.

وتراجع هدف لاعب الهلال سلمان الفرج الذي سجله بمرمى الشعلة على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض في الجولة 19من موسم 2012 -2013م للمركز الخامس حيث سجله بالثانية 15 من بداية اللقاء.

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نور الدين أمرابط يسجل رابع أسرع الأهداف.. في تاريخ دوري المحترفين السعودي
سبق

بات المغربي نورالدين أمرابط المحترف في صفوف فريق النصر صاحب أسرع هدف في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي 2020 / 2021م بعدما سجل هدف السبق لفريقه بمرمى الفيصلي في الثانية 13من انطلاقة مباراة الفريقين ضمن الجولة 26 من المسابقة.

كما دون اسمه في سجلات الأرقام القياسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذ يعد هدفه اليوم رابع أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 / 2009م.

أسرع خمسة أهداف في تاريخ دوري المحترفين

مازال لاعب الفتح حمدان الحمدان يحتفظ بالرقم القياسي كصاحب أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين والذي سجله بعد مرور 9 ثوانٍ من مباراة فريقه مع نظيره هجر والتي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الجولة 8 من موسم 2011 _ 2012.

فيما يأتي المحترف البرازيلي السابق بفريق الشباب رافاييل فراتشيسكو رافينيا بالمركز الثاني بتسجيله ثاني أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين في الثانية 11 في المباراة التي استضاف فيها الشباب نظيره التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض في الجولة 10 في موسم 2014 – 2015.

أما ثالث أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين كان قد سجله لاعب الحزم السابق وليد الجيزاني في الثانية 12 في مباراة الحزم وضيفه الاتحاد في الجولة 5 من الموسم الكروي 2009 – 2010.

وتراجع هدف لاعب الهلال سلمان الفرج الذي سجله بمرمى الشعلة على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض في الجولة 19من موسم 2012 -2013م للمركز الخامس حيث سجله بالثانية 15 من بداية اللقاء.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:36 PM

نور الدين أمرابط يسجل رابع أسرع الأهداف.. في تاريخ دوري المحترفين السعودي

A A A
محمود الحمد - الرياض
5
3,945

بات المغربي نورالدين أمرابط المحترف في صفوف فريق النصر صاحب أسرع هدف في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي 2020 / 2021م بعدما سجل هدف السبق لفريقه بمرمى الفيصلي في الثانية 13من انطلاقة مباراة الفريقين ضمن الجولة 26 من المسابقة.

كما دون اسمه في سجلات الأرقام القياسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذ يعد هدفه اليوم رابع أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 / 2009م.

أسرع خمسة أهداف في تاريخ دوري المحترفين

مازال لاعب الفتح حمدان الحمدان يحتفظ بالرقم القياسي كصاحب أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين والذي سجله بعد مرور 9 ثوانٍ من مباراة فريقه مع نظيره هجر والتي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الجولة 8 من موسم 2011 _ 2012.

فيما يأتي المحترف البرازيلي السابق بفريق الشباب رافاييل فراتشيسكو رافينيا بالمركز الثاني بتسجيله ثاني أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين في الثانية 11 في المباراة التي استضاف فيها الشباب نظيره التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض في الجولة 10 في موسم 2014 – 2015.

أما ثالث أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين كان قد سجله لاعب الحزم السابق وليد الجيزاني في الثانية 12 في مباراة الحزم وضيفه الاتحاد في الجولة 5 من الموسم الكروي 2009 – 2010.

وتراجع هدف لاعب الهلال سلمان الفرج الذي سجله بمرمى الشعلة على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض في الجولة 19من موسم 2012 -2013م للمركز الخامس حيث سجله بالثانية 15 من بداية اللقاء.

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