"النائب العام" يزور مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين

"المعجب" نوه بجهود "الشؤون الإسلامية" في نشر الوسطية والاعتدال

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يوم أمس، بزيارة لمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس في جمهورية الأرجنتين، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في إطار زيارته الحالية لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الرابع والعشرين للرابطة الدولية للنواب والمدعين العامين في العاصمة الأرجنتينية.

وكان في استقبال "المعجب" مدير المركز الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي الكادر التعليمي بالمركز، وتجول في أروقة المركز، واطلع على الأقسام والأنشطة والبرامج التي ينفذها، والجامع والمدرسة الخاصة بالمركز، والتقى عدداً من الطلاب من مختلف الجنسيات، موضحاً أن المركز يمثل نموذجاً رائعاً في ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز الصورة الحقيقة لجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار من عناية واهتمام، ورعاية أبناء الجاليات الإسلامية في قارة أمريكا اللاتينية بخاصة والعالم بعامة.

ونوه بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تطوير المركز والقيام برسالته على أكمل وجه في نشر الاعتدال والوسطية لهذا الدين القويم، سائلاً الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين في ظل القيادة الرشيدة، وأن يوفق القائمين على هذا المركز.