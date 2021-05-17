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عن طريق شركة الوسائل السعودية.. غدًا البدء في تسويق تذاكر لقاء النصر والرائد

أنهت التجهيزات كافة لدخول الجماهير.. وتطبيق "توكلنا" شرط أساسي

تنوي شركة الوسائل السعودية غدًا الثلاثاء طرح تذاكر مباراة النصر والرائد الخميس المقبل على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر منصة إلكترونية خاصة، ستُعلَن غدًا.

ووفقًا لـصحيفة "الرياضية"، كشف مصدر خاص عن التنظيم الجماهيري الجديد، وأنواع التذاكر لملعب مرسول بارك، الذي قُسِّم إلى 12 فئة، تتضمن الصالة البلاتينية والـVIP والأجنحة التنفيذية ولاونج الأعضاء، إضافة إلى تذاكر وسط ويسار المدرجات وفقًا لزاوية الرؤية وخلف المرمى.

وكانت شركة الوسائل السعودية قد أنهت التجهيزات والاحتياطات كافة اللازمة لدخول الجماهير وفقًا للنسبة المحددة من وزارة الرياضة بـ40 %، والدخول عبر تطبيق "توكلنا" كشرط أساسي.

شركة الوسائل السعودية تذاكر مباراة النصر والرائد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عن طريق شركة الوسائل السعودية.. غدًا البدء في تسويق تذاكر لقاء النصر والرائد
سبق

تنوي شركة الوسائل السعودية غدًا الثلاثاء طرح تذاكر مباراة النصر والرائد الخميس المقبل على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر منصة إلكترونية خاصة، ستُعلَن غدًا.

ووفقًا لـصحيفة "الرياضية"، كشف مصدر خاص عن التنظيم الجماهيري الجديد، وأنواع التذاكر لملعب مرسول بارك، الذي قُسِّم إلى 12 فئة، تتضمن الصالة البلاتينية والـVIP والأجنحة التنفيذية ولاونج الأعضاء، إضافة إلى تذاكر وسط ويسار المدرجات وفقًا لزاوية الرؤية وخلف المرمى.

وكانت شركة الوسائل السعودية قد أنهت التجهيزات والاحتياطات كافة اللازمة لدخول الجماهير وفقًا للنسبة المحددة من وزارة الرياضة بـ40 %، والدخول عبر تطبيق "توكلنا" كشرط أساسي.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
08:13 PM

عن طريق شركة الوسائل السعودية.. غدًا البدء في تسويق تذاكر لقاء النصر والرائد

أنهت التجهيزات كافة لدخول الجماهير.. وتطبيق "توكلنا" شرط أساسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنوي شركة الوسائل السعودية غدًا الثلاثاء طرح تذاكر مباراة النصر والرائد الخميس المقبل على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر منصة إلكترونية خاصة، ستُعلَن غدًا.

ووفقًا لـصحيفة "الرياضية"، كشف مصدر خاص عن التنظيم الجماهيري الجديد، وأنواع التذاكر لملعب مرسول بارك، الذي قُسِّم إلى 12 فئة، تتضمن الصالة البلاتينية والـVIP والأجنحة التنفيذية ولاونج الأعضاء، إضافة إلى تذاكر وسط ويسار المدرجات وفقًا لزاوية الرؤية وخلف المرمى.

وكانت شركة الوسائل السعودية قد أنهت التجهيزات والاحتياطات كافة اللازمة لدخول الجماهير وفقًا للنسبة المحددة من وزارة الرياضة بـ40 %، والدخول عبر تطبيق "توكلنا" كشرط أساسي.

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