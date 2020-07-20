وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد

ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي.
ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي.
ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي.
ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي.