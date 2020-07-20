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وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد

ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي.


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وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد
سبق

ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي.


20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
12:36 AM

وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
2,602

ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي.


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