وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد

ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي.



