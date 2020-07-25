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"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1154

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1154 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لخمسة أردنيين قادمين من الخارج، و 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1053 حالة.

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الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1154 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لخمسة أردنيين قادمين من الخارج، و 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1053 حالة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
06:51 PM

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1154

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1154 إصابة.
وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لخمسة أردنيين قادمين من الخارج، و 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1053 حالة.

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