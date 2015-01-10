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مقتل 63 إرهابياً و25 شخصاً في هجوم على معسكر للجيش في النيجر

منفّذو الهجوم كانوا على متن سيارات ودراجات نارية

قُتل 63 إرهابياً و25 شخصاً اليوم خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجرية العقيد سليمان غازوبي أن الجيش صد هجوماً على موقع شينيغودار العسكري نفذته عناصر إرهابية, مشيراً إلى أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي, مقتل 63 إرهابياً و25 شخصاً و6 جرحى.

وأوضح أن منفّذي الهجوم كانوا على متن سيارات ودراجات نارية وأن الرد من الجيش النيجري جاء بمؤازرة جوية سمحت بتوجيه الضربات على الإرهابيين.

النيجر

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مقتل 63 إرهابياً و25 شخصاً في هجوم على معسكر للجيش في النيجر
سبق

قُتل 63 إرهابياً و25 شخصاً اليوم خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجرية العقيد سليمان غازوبي أن الجيش صد هجوماً على موقع شينيغودار العسكري نفذته عناصر إرهابية, مشيراً إلى أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي, مقتل 63 إرهابياً و25 شخصاً و6 جرحى.

وأوضح أن منفّذي الهجوم كانوا على متن سيارات ودراجات نارية وأن الرد من الجيش النيجري جاء بمؤازرة جوية سمحت بتوجيه الضربات على الإرهابيين.

10 يناير 2020 - 15 جمادى الأول 1441
01:26 AM

مقتل 63 إرهابياً و25 شخصاً في هجوم على معسكر للجيش في النيجر

منفّذو الهجوم كانوا على متن سيارات ودراجات نارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتل 63 إرهابياً و25 شخصاً اليوم خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجرية العقيد سليمان غازوبي أن الجيش صد هجوماً على موقع شينيغودار العسكري نفذته عناصر إرهابية, مشيراً إلى أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي, مقتل 63 إرهابياً و25 شخصاً و6 جرحى.

وأوضح أن منفّذي الهجوم كانوا على متن سيارات ودراجات نارية وأن الرد من الجيش النيجري جاء بمؤازرة جوية سمحت بتوجيه الضربات على الإرهابيين.

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