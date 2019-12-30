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أفخم سيارات الدفع الرباعي بديلة للهودج في موكب "المنقيات" بمهرجان الإبل

في مشهد يهدف لبث الحماس بين المتسابقين

تتمتع الإبل منذ قديم الزمان بمكانة خاصة عند أهل البادية، بخلاف أنها مصدرهم الرئيسي في التنقل والتغذية؛ لهذا باتت محور الاهتمام الأول لامتلاكها.

وكانت جيوش الحرب تقدِّم جملاً جميلاً، عليه هودج، وبداخله فتاة حسناء كالعروس في ليلة زفافها؛ وذلك لإثارة حماس الجنود بالجيش حتى يتمكنوا من الانتصار وكسب الغنائم. وعندما تعود القبيلة منتصرة تصاحبها زفة، يتوسطها الهودج ذاته وسط مواكب فرح كبيرة.

وتحول هذا الموروث إلى قالب أجمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يُقام حاليًا في الصياهد؛ إذ تشاهَد المنقيات تتوجه إلى ميدان العرض في موكب مهيب، يتقدمها جيب دفع رباعي فاخر، ومثله العشرات على اليمين واليسار والخلف، تزف المنقية.

ويهدف المتسابق بهذا الموكب إلى بث روح الحماس، ووضع مزيد من الفخامة على دخوله المسابقة؛ فيكتمل الجمال جمالاً في صورة رائعة، تعزز من حظوظه في الفوز بأحد الألقاب الغالية، والصعود لمنصات التتويج، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-.

سيارات الدفع الرباعي الهودج مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أفخم سيارات الدفع الرباعي بديلة للهودج في موكب "المنقيات" بمهرجان الإبل
سبق

تتمتع الإبل منذ قديم الزمان بمكانة خاصة عند أهل البادية، بخلاف أنها مصدرهم الرئيسي في التنقل والتغذية؛ لهذا باتت محور الاهتمام الأول لامتلاكها.

وكانت جيوش الحرب تقدِّم جملاً جميلاً، عليه هودج، وبداخله فتاة حسناء كالعروس في ليلة زفافها؛ وذلك لإثارة حماس الجنود بالجيش حتى يتمكنوا من الانتصار وكسب الغنائم. وعندما تعود القبيلة منتصرة تصاحبها زفة، يتوسطها الهودج ذاته وسط مواكب فرح كبيرة.

وتحول هذا الموروث إلى قالب أجمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يُقام حاليًا في الصياهد؛ إذ تشاهَد المنقيات تتوجه إلى ميدان العرض في موكب مهيب، يتقدمها جيب دفع رباعي فاخر، ومثله العشرات على اليمين واليسار والخلف، تزف المنقية.

ويهدف المتسابق بهذا الموكب إلى بث روح الحماس، ووضع مزيد من الفخامة على دخوله المسابقة؛ فيكتمل الجمال جمالاً في صورة رائعة، تعزز من حظوظه في الفوز بأحد الألقاب الغالية، والصعود لمنصات التتويج، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:11 PM

أفخم سيارات الدفع الرباعي بديلة للهودج في موكب "المنقيات" بمهرجان الإبل

في مشهد يهدف لبث الحماس بين المتسابقين

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نافل السبيعي - رماح
4
4,218

تتمتع الإبل منذ قديم الزمان بمكانة خاصة عند أهل البادية، بخلاف أنها مصدرهم الرئيسي في التنقل والتغذية؛ لهذا باتت محور الاهتمام الأول لامتلاكها.

وكانت جيوش الحرب تقدِّم جملاً جميلاً، عليه هودج، وبداخله فتاة حسناء كالعروس في ليلة زفافها؛ وذلك لإثارة حماس الجنود بالجيش حتى يتمكنوا من الانتصار وكسب الغنائم. وعندما تعود القبيلة منتصرة تصاحبها زفة، يتوسطها الهودج ذاته وسط مواكب فرح كبيرة.

وتحول هذا الموروث إلى قالب أجمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يُقام حاليًا في الصياهد؛ إذ تشاهَد المنقيات تتوجه إلى ميدان العرض في موكب مهيب، يتقدمها جيب دفع رباعي فاخر، ومثله العشرات على اليمين واليسار والخلف، تزف المنقية.

ويهدف المتسابق بهذا الموكب إلى بث روح الحماس، ووضع مزيد من الفخامة على دخوله المسابقة؛ فيكتمل الجمال جمالاً في صورة رائعة، تعزز من حظوظه في الفوز بأحد الألقاب الغالية، والصعود لمنصات التتويج، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-.

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