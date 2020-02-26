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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي تركيا

لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، شرقي تركيا اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط طول 38.24 درجة شمالًا و83.81 درجة شرقًا.

ولم تَرد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

زلزال تركيا

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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي تركيا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، شرقي تركيا اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط طول 38.24 درجة شمالًا و83.81 درجة شرقًا.

ولم تَرد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
08:25 AM

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي تركيا

لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنقرة
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ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، شرقي تركيا اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط طول 38.24 درجة شمالًا و83.81 درجة شرقًا.

ولم تَرد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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