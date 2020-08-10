النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دياب" يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

اتهم الطبقة الحاكمة بإيصال البلاد للانهيار

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في خطاب إلى الشعب اليوم الاثنين استقالة حكومته، وذلك في أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي، ودفع جموعًا غفيرة من اللبنانيين إلى المطالبة باستقالة الحكومة.

وقال "دياب": "تحمَّلنا لأجل لبنان الكثير من الاتهامات، لكننا رفضنا استدراجنا إلى سجالات عقيمة". وأضاف: "بذلنا جهدًا كبيرًا لوضع خارطة طريق لإنقاذ البلد، وكنا حريصين على مستقبل أبناء البلد".

وتابع "دياب" قائلاً: "المفارقة أن الفاسدين بعد أسابيع من تشكيل الحكومة حاولوا تحميلها مسؤولية الهدر والدَّين العام".

واتهم رئيس الوزراء المستقيل الطبقة السياسية الحاكمة بإيصال البلاد للانهيار، وذكر أن منظومة الفساد أكبر من الدولة في لبنان.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"دياب" يعلن استقالة الحكومة اللبنانية
سبق

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في خطاب إلى الشعب اليوم الاثنين استقالة حكومته، وذلك في أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي، ودفع جموعًا غفيرة من اللبنانيين إلى المطالبة باستقالة الحكومة.

وقال "دياب": "تحمَّلنا لأجل لبنان الكثير من الاتهامات، لكننا رفضنا استدراجنا إلى سجالات عقيمة". وأضاف: "بذلنا جهدًا كبيرًا لوضع خارطة طريق لإنقاذ البلد، وكنا حريصين على مستقبل أبناء البلد".

وتابع "دياب" قائلاً: "المفارقة أن الفاسدين بعد أسابيع من تشكيل الحكومة حاولوا تحميلها مسؤولية الهدر والدَّين العام".

واتهم رئيس الوزراء المستقيل الطبقة السياسية الحاكمة بإيصال البلاد للانهيار، وذكر أن منظومة الفساد أكبر من الدولة في لبنان.


10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
07:59 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:40 PM

"دياب" يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

اتهم الطبقة الحاكمة بإيصال البلاد للانهيار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,797

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في خطاب إلى الشعب اليوم الاثنين استقالة حكومته، وذلك في أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي، ودفع جموعًا غفيرة من اللبنانيين إلى المطالبة باستقالة الحكومة.

وقال "دياب": "تحمَّلنا لأجل لبنان الكثير من الاتهامات، لكننا رفضنا استدراجنا إلى سجالات عقيمة". وأضاف: "بذلنا جهدًا كبيرًا لوضع خارطة طريق لإنقاذ البلد، وكنا حريصين على مستقبل أبناء البلد".

وتابع "دياب" قائلاً: "المفارقة أن الفاسدين بعد أسابيع من تشكيل الحكومة حاولوا تحميلها مسؤولية الهدر والدَّين العام".

واتهم رئيس الوزراء المستقيل الطبقة السياسية الحاكمة بإيصال البلاد للانهيار، وذكر أن منظومة الفساد أكبر من الدولة في لبنان.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,803
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,547

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة