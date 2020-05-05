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بعد اجتماع الخميس.. اليابان تتجه نحو اعتماد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

وزير الصحة: نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، إن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه "جيلياد ساينسز" ربما تعتمده طوكيو لعلاج مرضى "كوفيد-19" عندما تجتمع هيئة المراجعة يوم الخميس.

وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19، وهو مرض رئوي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتقدمت شركة "جيلياد ساينسز" بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان أمس الاثنين.

ووفق روسيا اليوم قال كاتو في برنامج إخباري تلفزيوني اليوم، إنه إذا وافقت هيئة المراجعة على هذا العقار، فإنه يعتزم إقراره على الفور.

وأضاف "بمجرد استيراده، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن".

ومدد رئيس الوزراء شينزو آبي أمس الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو، قائلاً إن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم ينخفض بما يكفي لتبرير إنهاء الإجراءات الرامية إلى إبطاء تفشي المرض.
على الرغم من أن اليابان لم تشهد تفشياً كبيراً، مقارنة مع بعض البؤر الساخنة حول العالم، فإن هناك ما يزيد على 16 ألف حالة إصابة مسجلة و579 حالة وفاة، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو فيروس كورونا الجديد

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بعد اجتماع الخميس.. اليابان تتجه نحو اعتماد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا
سبق

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، إن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه "جيلياد ساينسز" ربما تعتمده طوكيو لعلاج مرضى "كوفيد-19" عندما تجتمع هيئة المراجعة يوم الخميس.

وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19، وهو مرض رئوي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتقدمت شركة "جيلياد ساينسز" بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان أمس الاثنين.

ووفق روسيا اليوم قال كاتو في برنامج إخباري تلفزيوني اليوم، إنه إذا وافقت هيئة المراجعة على هذا العقار، فإنه يعتزم إقراره على الفور.

وأضاف "بمجرد استيراده، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن".

ومدد رئيس الوزراء شينزو آبي أمس الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو، قائلاً إن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم ينخفض بما يكفي لتبرير إنهاء الإجراءات الرامية إلى إبطاء تفشي المرض.
على الرغم من أن اليابان لم تشهد تفشياً كبيراً، مقارنة مع بعض البؤر الساخنة حول العالم، فإن هناك ما يزيد على 16 ألف حالة إصابة مسجلة و579 حالة وفاة، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
09:12 PM

بعد اجتماع الخميس.. اليابان تتجه نحو اعتماد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

وزير الصحة: نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، إن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه "جيلياد ساينسز" ربما تعتمده طوكيو لعلاج مرضى "كوفيد-19" عندما تجتمع هيئة المراجعة يوم الخميس.

وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19، وهو مرض رئوي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتقدمت شركة "جيلياد ساينسز" بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان أمس الاثنين.

ووفق روسيا اليوم قال كاتو في برنامج إخباري تلفزيوني اليوم، إنه إذا وافقت هيئة المراجعة على هذا العقار، فإنه يعتزم إقراره على الفور.

وأضاف "بمجرد استيراده، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن".

ومدد رئيس الوزراء شينزو آبي أمس الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو، قائلاً إن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم ينخفض بما يكفي لتبرير إنهاء الإجراءات الرامية إلى إبطاء تفشي المرض.
على الرغم من أن اليابان لم تشهد تفشياً كبيراً، مقارنة مع بعض البؤر الساخنة حول العالم، فإن هناك ما يزيد على 16 ألف حالة إصابة مسجلة و579 حالة وفاة، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

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