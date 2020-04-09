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"فيصل بن بندر" يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول بمدينة الرياض

أشاد بالتزام المواطنين والمقيمين .. مقدمًا شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة

اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض 24 ساعة .

واستعرض سموه تقرير الأعمال والتنظيم الميداني ومشاركة الجهات الأمنية والعسكرية، وإجراءات التعامل مع المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما اطلع سموه على تقارير فيما تشهده مدينة الرياض ومحافظاتها من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.

وأشاد الأمير بالتزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول، مقدمًا شكره وتقديره على التزامهم, كما قدم سموه شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.

فيروس كورونا الجديد منع التجول أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

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"فيصل بن بندر" يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول بمدينة الرياض
سبق

اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض 24 ساعة .

واستعرض سموه تقرير الأعمال والتنظيم الميداني ومشاركة الجهات الأمنية والعسكرية، وإجراءات التعامل مع المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما اطلع سموه على تقارير فيما تشهده مدينة الرياض ومحافظاتها من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.

وأشاد الأمير بالتزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول، مقدمًا شكره وتقديره على التزامهم, كما قدم سموه شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:03 PM

"فيصل بن بندر" يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول بمدينة الرياض

أشاد بالتزام المواطنين والمقيمين .. مقدمًا شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض 24 ساعة .

واستعرض سموه تقرير الأعمال والتنظيم الميداني ومشاركة الجهات الأمنية والعسكرية، وإجراءات التعامل مع المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما اطلع سموه على تقارير فيما تشهده مدينة الرياض ومحافظاتها من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.

وأشاد الأمير بالتزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول، مقدمًا شكره وتقديره على التزامهم, كما قدم سموه شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.

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