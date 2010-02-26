مطلع الأسبوع المقبل .. رصد آلي للسرعات في أنفاق مكة و"القصوى" 80

مصادر "سبق": البداية من نفق الملك عبدالعزيز وستُوضع لوحات إرشادية

كشفت مصادر "سبق"، عن قرب الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لإدارة مرور العاصمة المقدّسة لتطبيق نظام الرصد الآلي للسرعات في عدد من أنفاق مكة المكرّمة مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر قائلاً: إن السرعة القصوى داخل الأنفاق ستكون 80 كلم، وبعد تجاوزها يتم رصد مخالفة سرعة بحق قائد المركبة.

وأضاف: إن التجربة الأولى لنظام الرصد الآلي في الأنفاق ستطبّق في نفق الملك عبدالعزيز في محبس الجن، وسيتم وضع لوحات إرشادية وعبارات تحديد السرعة والرصد.

تأتي هذه الخطوة للحد من ارتفاع السرعات داخل الأنفاق حفاظاً على السلامة العامة.