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"السعودية للكهرباء": 100 ألف فرصة استثمارية واعدة بـ 25 مليار ريال

الشركة تؤكّد: لدينا قاعدة صناعية متكاملة وتصل حد الاكتفاء الذاتي

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أن لديها قاعدة صناعية متكاملة، تصل حد الاكتفاء الذاتي لعديد من صناعات الطاقة الكهربائية والمعدات في المملكة: مثل كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، والأعمدة، وأبراج الجهد العالي، ومحولات الجهد المنخفض.

وبيّنت "السعودية للكهرباء"، أنها تتوقع مزيداً من عمليات توطين الصناعات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما بعد إطلاقها برنامج (بناء) لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، مطلع هذا العام، وتقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية واعدة ومشاريع في مجال الصناعات الكهربائية على مدار خمس سنوات، بحجم استثمارات يُقدر بنحو 25 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى أنها اعتمدت معايير "شهادة بناء" لدعم المحتوى المحلي والمُصنعين المحليين والشركات الوطنية، مؤكدة أن الحصول على "شهادة بناء" من المكاتب المعتمدة لدى "السعودية للكهرباء" يرفع مستوى التنافس والمفاضلة في ترسية مشاريع الشركة.

يُذكر أن "السعودية للكهرباء" أطلقت مطلع عام 2019م الحالي، برنامج بناء الذي يتضمن ثلاث مبادرات رئيسة، تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي، إذ تُركز المبادرة الأولى على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، فيما تتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": 100 ألف فرصة استثمارية واعدة بـ 25 مليار ريال
سبق

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أن لديها قاعدة صناعية متكاملة، تصل حد الاكتفاء الذاتي لعديد من صناعات الطاقة الكهربائية والمعدات في المملكة: مثل كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، والأعمدة، وأبراج الجهد العالي، ومحولات الجهد المنخفض.

وبيّنت "السعودية للكهرباء"، أنها تتوقع مزيداً من عمليات توطين الصناعات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما بعد إطلاقها برنامج (بناء) لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، مطلع هذا العام، وتقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية واعدة ومشاريع في مجال الصناعات الكهربائية على مدار خمس سنوات، بحجم استثمارات يُقدر بنحو 25 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى أنها اعتمدت معايير "شهادة بناء" لدعم المحتوى المحلي والمُصنعين المحليين والشركات الوطنية، مؤكدة أن الحصول على "شهادة بناء" من المكاتب المعتمدة لدى "السعودية للكهرباء" يرفع مستوى التنافس والمفاضلة في ترسية مشاريع الشركة.

يُذكر أن "السعودية للكهرباء" أطلقت مطلع عام 2019م الحالي، برنامج بناء الذي يتضمن ثلاث مبادرات رئيسة، تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي، إذ تُركز المبادرة الأولى على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، فيما تتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:35 PM

"السعودية للكهرباء": 100 ألف فرصة استثمارية واعدة بـ 25 مليار ريال

الشركة تؤكّد: لدينا قاعدة صناعية متكاملة وتصل حد الاكتفاء الذاتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، أن لديها قاعدة صناعية متكاملة، تصل حد الاكتفاء الذاتي لعديد من صناعات الطاقة الكهربائية والمعدات في المملكة: مثل كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، والأعمدة، وأبراج الجهد العالي، ومحولات الجهد المنخفض.

وبيّنت "السعودية للكهرباء"، أنها تتوقع مزيداً من عمليات توطين الصناعات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما بعد إطلاقها برنامج (بناء) لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، مطلع هذا العام، وتقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية واعدة ومشاريع في مجال الصناعات الكهربائية على مدار خمس سنوات، بحجم استثمارات يُقدر بنحو 25 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى أنها اعتمدت معايير "شهادة بناء" لدعم المحتوى المحلي والمُصنعين المحليين والشركات الوطنية، مؤكدة أن الحصول على "شهادة بناء" من المكاتب المعتمدة لدى "السعودية للكهرباء" يرفع مستوى التنافس والمفاضلة في ترسية مشاريع الشركة.

يُذكر أن "السعودية للكهرباء" أطلقت مطلع عام 2019م الحالي، برنامج بناء الذي يتضمن ثلاث مبادرات رئيسة، تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي، إذ تُركز المبادرة الأولى على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، فيما تتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.

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