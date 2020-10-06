عيادات "تطمن" في تبوك تقدم خدماتها لـ 17400 مستفيد
متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو حتى مخالفي الإقامة
قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 17399 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وذكرت "صحة تبوك"، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية، مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.
وأشارت إلى أن الخدمات متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
عيادات "تطمن" في تبوك تقدم خدماتها لـ 17400 مستفيد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-06
قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 17399 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وذكرت "صحة تبوك"، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية، مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.
وأشارت إلى أن الخدمات متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
01:01 PM
عيادات "تطمن" في تبوك تقدم خدماتها لـ 17400 مستفيد
متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو حتى مخالفي الإقامة
قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 17399 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وذكرت "صحة تبوك"، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية، مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.
وأشارت إلى أن الخدمات متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.