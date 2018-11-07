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مؤتمر "موبايلي أعمال" يستعرض الدور الاقتصادي للتحول الرقمي

عُقد بحضور نخبة من المديرين التنفيذيين في مجال تقنية المعلومات

ناقش مؤتمر "موبايلي أعمال" للمديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات في دورته الثامنة، الاتجاهات والتطورات التي تشكل صناعة تقنية ‏المعلومات والاتصالات في المنطقة، كما سلّط الضوء على أثر وأهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات في المملكة.

وعقد هذا المؤتمر، مؤخراً، بحضور نخبة من القادة ‏التنفيذيين لتقنية المعلومات من القطاعين العام والخاص في المملكة.

واستعرض المدير العام التنفيذي للمبيعات في "موبايلي أعمال"، محمد الرحيلي، رؤية الشركة وأولوياتها الحالية والمستقبلية، مؤكداً التزام الشركة التام بتحقيق توجهات رؤية المملكة 2030. ‏

من جهته، قدّم مدير عام المنتجات الرقمية المهندس ياسر الخويطر، عرضاً عن رحلة "موبايلي أعمال" والتي بدأتها من مزود لخدمات الاتصالات إلى مزود متكامل‏ لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. ‏

ويعد هذه المؤتمر منصة مهمة للتفاعل بين المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات وقادة وخبراء التقنية؛ بغرض استكشاف أحدث الابتكارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديد فرص النمو، إضافة إلى مناقشة التقنيات الحديثة القادرة على تغيير صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات جذرياً.

وألقى المشاركون في المؤتمر الضوء على جهود الرقمنة المدعومة بالابتكارات، وتدارسوا الدور المهم الذي يلعبه التحول الرقمي في التنويع الاقتصادي في المملكة، تماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.‏

وتضمن المؤتمر عدداً من ورش العمل وحلقات النقاشية والعروض التقديمية من‏ كبرى الشركات العالمية مثل "‏IDC، ‏GE، UI ‎PathARBOR، ‏Virtustream‏" حول مسرعات الابتكار مثل الروبوتات والواقع المعزز، الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء.

وتطرق المؤتمر إلى بحث أبرز التغيرات في مجال الأمن ‏السيبراني والتبني المتزايد للحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء في المجالات الصناعية الرئيسة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤتمر "موبايلي أعمال" يستعرض الدور الاقتصادي للتحول الرقمي
سبق

ناقش مؤتمر "موبايلي أعمال" للمديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات في دورته الثامنة، الاتجاهات والتطورات التي تشكل صناعة تقنية ‏المعلومات والاتصالات في المنطقة، كما سلّط الضوء على أثر وأهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات في المملكة.

وعقد هذا المؤتمر، مؤخراً، بحضور نخبة من القادة ‏التنفيذيين لتقنية المعلومات من القطاعين العام والخاص في المملكة.

واستعرض المدير العام التنفيذي للمبيعات في "موبايلي أعمال"، محمد الرحيلي، رؤية الشركة وأولوياتها الحالية والمستقبلية، مؤكداً التزام الشركة التام بتحقيق توجهات رؤية المملكة 2030. ‏

من جهته، قدّم مدير عام المنتجات الرقمية المهندس ياسر الخويطر، عرضاً عن رحلة "موبايلي أعمال" والتي بدأتها من مزود لخدمات الاتصالات إلى مزود متكامل‏ لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. ‏

ويعد هذه المؤتمر منصة مهمة للتفاعل بين المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات وقادة وخبراء التقنية؛ بغرض استكشاف أحدث الابتكارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديد فرص النمو، إضافة إلى مناقشة التقنيات الحديثة القادرة على تغيير صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات جذرياً.

وألقى المشاركون في المؤتمر الضوء على جهود الرقمنة المدعومة بالابتكارات، وتدارسوا الدور المهم الذي يلعبه التحول الرقمي في التنويع الاقتصادي في المملكة، تماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.‏

وتضمن المؤتمر عدداً من ورش العمل وحلقات النقاشية والعروض التقديمية من‏ كبرى الشركات العالمية مثل "‏IDC، ‏GE، UI ‎PathARBOR، ‏Virtustream‏" حول مسرعات الابتكار مثل الروبوتات والواقع المعزز، الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء.

وتطرق المؤتمر إلى بحث أبرز التغيرات في مجال الأمن ‏السيبراني والتبني المتزايد للحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء في المجالات الصناعية الرئيسة في المملكة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
03:25 PM

مؤتمر "موبايلي أعمال" يستعرض الدور الاقتصادي للتحول الرقمي

عُقد بحضور نخبة من المديرين التنفيذيين في مجال تقنية المعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش مؤتمر "موبايلي أعمال" للمديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات في دورته الثامنة، الاتجاهات والتطورات التي تشكل صناعة تقنية ‏المعلومات والاتصالات في المنطقة، كما سلّط الضوء على أثر وأهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات في المملكة.

وعقد هذا المؤتمر، مؤخراً، بحضور نخبة من القادة ‏التنفيذيين لتقنية المعلومات من القطاعين العام والخاص في المملكة.

واستعرض المدير العام التنفيذي للمبيعات في "موبايلي أعمال"، محمد الرحيلي، رؤية الشركة وأولوياتها الحالية والمستقبلية، مؤكداً التزام الشركة التام بتحقيق توجهات رؤية المملكة 2030. ‏

من جهته، قدّم مدير عام المنتجات الرقمية المهندس ياسر الخويطر، عرضاً عن رحلة "موبايلي أعمال" والتي بدأتها من مزود لخدمات الاتصالات إلى مزود متكامل‏ لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. ‏

ويعد هذه المؤتمر منصة مهمة للتفاعل بين المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات وقادة وخبراء التقنية؛ بغرض استكشاف أحدث الابتكارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديد فرص النمو، إضافة إلى مناقشة التقنيات الحديثة القادرة على تغيير صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات جذرياً.

وألقى المشاركون في المؤتمر الضوء على جهود الرقمنة المدعومة بالابتكارات، وتدارسوا الدور المهم الذي يلعبه التحول الرقمي في التنويع الاقتصادي في المملكة، تماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.‏

وتضمن المؤتمر عدداً من ورش العمل وحلقات النقاشية والعروض التقديمية من‏ كبرى الشركات العالمية مثل "‏IDC، ‏GE، UI ‎PathARBOR، ‏Virtustream‏" حول مسرعات الابتكار مثل الروبوتات والواقع المعزز، الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء.

وتطرق المؤتمر إلى بحث أبرز التغيرات في مجال الأمن ‏السيبراني والتبني المتزايد للحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء في المجالات الصناعية الرئيسة في المملكة.

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