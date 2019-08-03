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بالفيديو .. شاهد عفوية أمير الرياض مع المعزين في والده

فلم تغب البسمة ومشاعر الوفاء والتقدير والمحبة التي بادلهم بها

وثق مقطع فيديو من مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض مشاهد العفوية والتواضع والبساطة لأمير الرياض مع المعزين.

ورغم توافد الإعداد الكبيرة من المعزين في والده الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله، فلم تغب البسمة والابتسامة ومشاعر الوفاء والتقدير والمحبة التي بادلهم بها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وفي أحدها أثنى على وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي الذي كان من ضمن المعزين قائلاً له: " ما أنساك زميل عزيز ورفيق كريم عملك مشهود وأخلاقك حميدة وكل ما تعمل من أروع ما يمكن ولا أرى أن يفرّط فيك".

وفِي مشهد آخر أصلح أمير منطقة الرياض من غترة أحد المعزين بعد أن سقط عقاله مع الزحام كما كان يتبادل الحديث الأخوي والأبوي مع كبار المعزين وصغارهم.

وكان مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض قد شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية توافد المعزين من الأمراء، والعلماء، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وجموع المواطنين، والذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الذي انتقل إلى رحمة الله الأحد الماضي.

وأعرب أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبد العزيز -رحمه الله-، عن شكرهم وتقديرهم للجميع، على ما عبروا به من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. شاهد عفوية أمير الرياض مع المعزين في والده
سبق

وثق مقطع فيديو من مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض مشاهد العفوية والتواضع والبساطة لأمير الرياض مع المعزين.

ورغم توافد الإعداد الكبيرة من المعزين في والده الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله، فلم تغب البسمة والابتسامة ومشاعر الوفاء والتقدير والمحبة التي بادلهم بها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وفي أحدها أثنى على وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي الذي كان من ضمن المعزين قائلاً له: " ما أنساك زميل عزيز ورفيق كريم عملك مشهود وأخلاقك حميدة وكل ما تعمل من أروع ما يمكن ولا أرى أن يفرّط فيك".

وفِي مشهد آخر أصلح أمير منطقة الرياض من غترة أحد المعزين بعد أن سقط عقاله مع الزحام كما كان يتبادل الحديث الأخوي والأبوي مع كبار المعزين وصغارهم.

وكان مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض قد شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية توافد المعزين من الأمراء، والعلماء، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وجموع المواطنين، والذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الذي انتقل إلى رحمة الله الأحد الماضي.

وأعرب أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبد العزيز -رحمه الله-، عن شكرهم وتقديرهم للجميع، على ما عبروا به من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
01:41 AM

بالفيديو .. شاهد عفوية أمير الرياض مع المعزين في والده

فلم تغب البسمة ومشاعر الوفاء والتقدير والمحبة التي بادلهم بها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
6,953

وثق مقطع فيديو من مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض مشاهد العفوية والتواضع والبساطة لأمير الرياض مع المعزين.

ورغم توافد الإعداد الكبيرة من المعزين في والده الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله، فلم تغب البسمة والابتسامة ومشاعر الوفاء والتقدير والمحبة التي بادلهم بها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وفي أحدها أثنى على وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي الذي كان من ضمن المعزين قائلاً له: " ما أنساك زميل عزيز ورفيق كريم عملك مشهود وأخلاقك حميدة وكل ما تعمل من أروع ما يمكن ولا أرى أن يفرّط فيك".

وفِي مشهد آخر أصلح أمير منطقة الرياض من غترة أحد المعزين بعد أن سقط عقاله مع الزحام كما كان يتبادل الحديث الأخوي والأبوي مع كبار المعزين وصغارهم.

وكان مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض قد شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية توافد المعزين من الأمراء، والعلماء، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وجموع المواطنين، والذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الذي انتقل إلى رحمة الله الأحد الماضي.

وأعرب أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبد العزيز -رحمه الله-، عن شكرهم وتقديرهم للجميع، على ما عبروا به من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

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