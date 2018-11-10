"Abola" البرتغالية رداً على تقارير ربطته بـ "النصر": "بيريرا" يرغب في البقاء مع "شنغهاي" الصيني

اهتمت صحيفة "أبولا" البرتغالية الشهيرة بالتقارير السعودية التي ربطت المدرب فيتور بيريرا؛ بالنصر ليحل محل الأوروجوياني دانيال كارينيو.

الصحيفة قالت إن بيريرا؛ صرّح في وقتٍ سابقٍ عن رغبته في البقاء مع فريقه الحالي شنغهاي سيبغ؛ صاحب لقب الدوري الصيني أخيراً.

وقالت الصحيفة إن المدرب لن يغلق الباب في وجه النصراويين لكن عليهم في حال الرغبة في استقدامه دفع الشرط الجزائي لمصلحة النادي الصيني.

الجدير بالذكر أن استمرار المدرب كارينيو؛ مع النصر بات محل شكٍ كبيرٍ بعد تردي النتائج أخيراً بتعادله مع الفيحاء وخسارته أمام الأهلي في الدوري وأمام مولودية وهران الجزائري في كأس زايد للأندية الأبطال.