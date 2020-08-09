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1.230 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 332.37

تسجيل 18 وفاة جديدة خلال 24 ساعة

سجل المغرب 1.230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى332.37.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 498.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 23.347 حالةً.


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1.230 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 332.37
سبق

سجل المغرب 1.230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى332.37.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 498.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 23.347 حالةً.


09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:57 PM

1.230 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب ترتفع إلى 332.37

تسجيل 18 وفاة جديدة خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجل المغرب 1.230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى332.37.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 498.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 23.347 حالةً.


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