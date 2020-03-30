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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 140.904

زيادة حالات الوفاة إلى 2.405

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 140.904
سبق

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ"رويترز".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:59 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:30 AM

حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 140.904

زيادة حالات الوفاة إلى 2.405

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,252

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ"رويترز".

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,744
91 مليار ..

91 مليار ..

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