حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 140.904
زيادة حالات الوفاة إلى 2.405
أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 140.904
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-30
أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ"رويترز".
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:59 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:30 AM
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 140.904
زيادة حالات الوفاة إلى 2.405
أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ"رويترز".