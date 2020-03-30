ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ"رويترز".

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.

حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 140.904 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-30 أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة. ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ"رويترز".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 08:59 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 12:30 AM

حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 140.904 زيادة حالات الوفاة إلى 2.405





A A A





5 مشاركة

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة، وأن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة، وفقًا لـ"رويترز".