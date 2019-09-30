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بتوجيه وزير الحرس.. "العنزي" يقلّد أفراد القطاع الغربي رتبهم الجديدة

بمختلف الرتب العسكرية في جميع الوحدات.. ولكل التخصصات

وجّه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بترقية الأفراد منسوبي الوزارة الذين استكملوا الشروط المطلوبة للترقية وتوجد لهم أرقام شواغر.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى للترقيات لعام 1441هـ، بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بكل القطاعات والوحدات التابعة لوزارة الحرس الوطني؛ على أن تُستكمل المرحلة الثانية والأخيرة لهذا العام بعد عدة أشهر.
وقلّد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، في مبنى الوكالة بجدة، عددًا من أفراد الحرس الوطني بالقطاع الغربي، رتبهم الجديدة، بحضور عدد من مديري الإدارات بالقطاع الغربي؛ فيما استكمل قادات الواحدت تقليد منسوبيهم المترقين.
وهنّأ مساعد وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، المترقين بهذه المناسبة؛ متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.
وعبّر الأفراد المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القطاعات العسكرية.
من جانب آخر، رفع اللواء الركن تركي بن حمود العنزي بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما تحظى به القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية ومتابعة تمثّل لهم حافزًا أساسيًّا للارتقاء بأدائهم.

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بتوجيه وزير الحرس.. "العنزي" يقلّد أفراد القطاع الغربي رتبهم الجديدة
سبق

وجّه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بترقية الأفراد منسوبي الوزارة الذين استكملوا الشروط المطلوبة للترقية وتوجد لهم أرقام شواغر.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى للترقيات لعام 1441هـ، بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بكل القطاعات والوحدات التابعة لوزارة الحرس الوطني؛ على أن تُستكمل المرحلة الثانية والأخيرة لهذا العام بعد عدة أشهر.
وقلّد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، في مبنى الوكالة بجدة، عددًا من أفراد الحرس الوطني بالقطاع الغربي، رتبهم الجديدة، بحضور عدد من مديري الإدارات بالقطاع الغربي؛ فيما استكمل قادات الواحدت تقليد منسوبيهم المترقين.
وهنّأ مساعد وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، المترقين بهذه المناسبة؛ متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.
وعبّر الأفراد المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القطاعات العسكرية.
من جانب آخر، رفع اللواء الركن تركي بن حمود العنزي بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما تحظى به القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية ومتابعة تمثّل لهم حافزًا أساسيًّا للارتقاء بأدائهم.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:41 PM

بتوجيه وزير الحرس.. "العنزي" يقلّد أفراد القطاع الغربي رتبهم الجديدة

بمختلف الرتب العسكرية في جميع الوحدات.. ولكل التخصصات

A A A
متعب البقمي - جدة
0
1,577

وجّه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بترقية الأفراد منسوبي الوزارة الذين استكملوا الشروط المطلوبة للترقية وتوجد لهم أرقام شواغر.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى للترقيات لعام 1441هـ، بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بكل القطاعات والوحدات التابعة لوزارة الحرس الوطني؛ على أن تُستكمل المرحلة الثانية والأخيرة لهذا العام بعد عدة أشهر.
وقلّد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، في مبنى الوكالة بجدة، عددًا من أفراد الحرس الوطني بالقطاع الغربي، رتبهم الجديدة، بحضور عدد من مديري الإدارات بالقطاع الغربي؛ فيما استكمل قادات الواحدت تقليد منسوبيهم المترقين.
وهنّأ مساعد وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، المترقين بهذه المناسبة؛ متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.
وعبّر الأفراد المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القطاعات العسكرية.
من جانب آخر، رفع اللواء الركن تركي بن حمود العنزي بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما تحظى به القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية ومتابعة تمثّل لهم حافزًا أساسيًّا للارتقاء بأدائهم.

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