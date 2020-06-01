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"ماركا" الإسبانية : كان على "ميسي" إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة قبل 1 يونيو

أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 32 عامًا، الجدل حول استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانًا، نظرًا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.


وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".

وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي "البلوغرانا" كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"ماركا" الإسبانية : كان على "ميسي" إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة قبل 1 يونيو
سبق

أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 32 عامًا، الجدل حول استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانًا، نظرًا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.


وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".

وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي "البلوغرانا" كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.


01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:26 PM

"ماركا" الإسبانية : كان على "ميسي" إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة قبل 1 يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 32 عامًا، الجدل حول استمراره ضمن صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانًا، نظرًا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.


وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".

وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي "البلوغرانا" كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.


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