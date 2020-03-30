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بأول إذاعة مدرسية عن بعد  ..هكذا واجه طلاب "ابتدائية بصبيا "كورونا"

﻿ تحت عنوان "تعليمنا لن يتوقف من أجل الوطن"

نفذ طلاب الصف الأول ابتدائي بمدرسة ابن خلدون بصبيا إذاعة مدرسية عن بعد كأول مدرسة تقوم بتنفيذها بعد تحويل العملية التعليمية النظامية إلى دراسة، ضمن احترازات فيروس كورونا.

وجاء تنفيذ الإذاعة المدرسية بعنوان "تعليمنا لن يتوقف من أجل الوطن" بمشاركة مجموعة من الطلاب في الصف الأول الابتدائي بعد التنسيق مع أولياء أمورهم من قِبل المدرسة، حيث تم تنفيذ الفكرة وتعميمها على كل طلاب المدرسة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأول إذاعة مدرسية عن بعد  ..هكذا واجه طلاب "ابتدائية بصبيا "كورونا"
سبق

نفذ طلاب الصف الأول ابتدائي بمدرسة ابن خلدون بصبيا إذاعة مدرسية عن بعد كأول مدرسة تقوم بتنفيذها بعد تحويل العملية التعليمية النظامية إلى دراسة، ضمن احترازات فيروس كورونا.

وجاء تنفيذ الإذاعة المدرسية بعنوان "تعليمنا لن يتوقف من أجل الوطن" بمشاركة مجموعة من الطلاب في الصف الأول الابتدائي بعد التنسيق مع أولياء أمورهم من قِبل المدرسة، حيث تم تنفيذ الفكرة وتعميمها على كل طلاب المدرسة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:43 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:30 AM

بأول إذاعة مدرسية عن بعد  ..هكذا واجه طلاب "ابتدائية بصبيا "كورونا"

﻿ تحت عنوان "تعليمنا لن يتوقف من أجل الوطن"

A A A
فهد كاملي - صبيا
2
5,039

نفذ طلاب الصف الأول ابتدائي بمدرسة ابن خلدون بصبيا إذاعة مدرسية عن بعد كأول مدرسة تقوم بتنفيذها بعد تحويل العملية التعليمية النظامية إلى دراسة، ضمن احترازات فيروس كورونا.

وجاء تنفيذ الإذاعة المدرسية بعنوان "تعليمنا لن يتوقف من أجل الوطن" بمشاركة مجموعة من الطلاب في الصف الأول الابتدائي بعد التنسيق مع أولياء أمورهم من قِبل المدرسة، حيث تم تنفيذ الفكرة وتعميمها على كل طلاب المدرسة.

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