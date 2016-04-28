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"الهلال" يعتلي صدارة مجموعته "الآسيوية".. بثلاثية في مرمى "أجمك"

عاد لسكة الانتصارات بثلاثية

اعتلى الهلال صدارة مجموعته الآسيوية عقب نهاية مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ونجح الهلال في التغلب على أجمك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، حيث جاءت الأهداف عن طريق لوسيانو فيتو وبافيتمبي غوميز وياسر الشهراني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 10 في صدارة المجموعة في حين توقف رصيد أجمك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يعتلي صدارة مجموعته "الآسيوية".. بثلاثية في مرمى "أجمك"
سبق

اعتلى الهلال صدارة مجموعته الآسيوية عقب نهاية مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ونجح الهلال في التغلب على أجمك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، حيث جاءت الأهداف عن طريق لوسيانو فيتو وبافيتمبي غوميز وياسر الشهراني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 10 في صدارة المجموعة في حين توقف رصيد أجمك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
12:12 AM
اخر تعديل
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:47 AM

"الهلال" يعتلي صدارة مجموعته "الآسيوية".. بثلاثية في مرمى "أجمك"

عاد لسكة الانتصارات بثلاثية

A A A
محمد السيّد - الرياض
19
2,852

اعتلى الهلال صدارة مجموعته الآسيوية عقب نهاية مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ونجح الهلال في التغلب على أجمك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، حيث جاءت الأهداف عن طريق لوسيانو فيتو وبافيتمبي غوميز وياسر الشهراني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 10 في صدارة المجموعة في حين توقف رصيد أجمك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

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