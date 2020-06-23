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دهسه بالسيارة ثم أركبه بها وأشعل النار فيه.. القصاص ينهي فصول جريمة طرفاها سعوديان

حكم مؤيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ونفذته وزارة الداخلية اليوم بأبها

في ثاني حكم من نوعه تشهده أبها اليوم، نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصاً بجان سعودي أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيداً عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم نواف بن حسن بن محمد امشوه -سعودي الجنسية- على قتل الحسين بن علي بن محمد عسيري -سعودي الجنسية- وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيدا عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نواف بن حسن بن محمد امشوه اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 11/ 1441 هـ بمدينة أبها في منطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وفي وقت سابق اليوم نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً جان سعودي في مدينة أبها كان قد أقدم على قتل مواطن آخر ، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دهسه بالسيارة ثم أركبه بها وأشعل النار فيه.. القصاص ينهي فصول جريمة طرفاها سعوديان
سبق

في ثاني حكم من نوعه تشهده أبها اليوم، نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصاً بجان سعودي أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيداً عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم نواف بن حسن بن محمد امشوه -سعودي الجنسية- على قتل الحسين بن علي بن محمد عسيري -سعودي الجنسية- وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيدا عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نواف بن حسن بن محمد امشوه اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 11/ 1441 هـ بمدينة أبها في منطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وفي وقت سابق اليوم نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً جان سعودي في مدينة أبها كان قد أقدم على قتل مواطن آخر ، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
03:29 PM

دهسه بالسيارة ثم أركبه بها وأشعل النار فيه.. القصاص ينهي فصول جريمة طرفاها سعوديان

حكم مؤيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ونفذته وزارة الداخلية اليوم بأبها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
2
14,906

في ثاني حكم من نوعه تشهده أبها اليوم، نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصاً بجان سعودي أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيداً عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم نواف بن حسن بن محمد امشوه -سعودي الجنسية- على قتل الحسين بن علي بن محمد عسيري -سعودي الجنسية- وذلك بدهسه بالسيارة ثم أركبه بها والذهاب به بعيدا عن الأنظار وإشعال النار فيه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نواف بن حسن بن محمد امشوه اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 11/ 1441 هـ بمدينة أبها في منطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وفي وقت سابق اليوم نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً جان سعودي في مدينة أبها كان قد أقدم على قتل مواطن آخر ، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما.

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