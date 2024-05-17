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شاهد.. بلدية خميس مشيط تخاطب الوافدين بـ"مكبرات الصوت" .. لهذا السبب

استعانت بمترجمين لتوعية الجاليات بمختلف اللغات وتحذيرهم من خطر التجمعات وكورونا

استعانت بلدية محافظة خميس مشيط بمترجمين لبث رسائل توعوية للوافدين بمختلف اللغات، تبين خطر التجمعات في انتشار فيروس كورونا المستجد عبر عدة وسائل بينها مكبرات الصوت.

وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه من ضمن جهود البلدية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اتخذت البلدية جميع التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لتوعية الجاليات بمخاطر التجمعات، وذلك من خلال بث رسائل توعوية عن طريق الاستعانة بمترجمين بلغات مختلفة لتوضيح مخاطر تلك التجمعات بالتعاون مع اللجنة الخماسية المشكلة بأمر أمير المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. بلدية خميس مشيط تخاطب الوافدين بـ"مكبرات الصوت" .. لهذا السبب
سبق

استعانت بلدية محافظة خميس مشيط بمترجمين لبث رسائل توعوية للوافدين بمختلف اللغات، تبين خطر التجمعات في انتشار فيروس كورونا المستجد عبر عدة وسائل بينها مكبرات الصوت.

وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه من ضمن جهود البلدية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اتخذت البلدية جميع التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لتوعية الجاليات بمخاطر التجمعات، وذلك من خلال بث رسائل توعوية عن طريق الاستعانة بمترجمين بلغات مختلفة لتوضيح مخاطر تلك التجمعات بالتعاون مع اللجنة الخماسية المشكلة بأمر أمير المنطقة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:47 AM

شاهد.. بلدية خميس مشيط تخاطب الوافدين بـ"مكبرات الصوت" .. لهذا السبب

استعانت بمترجمين لتوعية الجاليات بمختلف اللغات وتحذيرهم من خطر التجمعات وكورونا

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محمد طيران - خميس مشيط
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1,840

استعانت بلدية محافظة خميس مشيط بمترجمين لبث رسائل توعوية للوافدين بمختلف اللغات، تبين خطر التجمعات في انتشار فيروس كورونا المستجد عبر عدة وسائل بينها مكبرات الصوت.

وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه من ضمن جهود البلدية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اتخذت البلدية جميع التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لتوعية الجاليات بمخاطر التجمعات، وذلك من خلال بث رسائل توعوية عن طريق الاستعانة بمترجمين بلغات مختلفة لتوضيح مخاطر تلك التجمعات بالتعاون مع اللجنة الخماسية المشكلة بأمر أمير المنطقة.

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