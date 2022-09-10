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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 35 مليار دولار لتمويل لقاحات لـ "كورونا"

البرنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم (الخميس) إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 مليارًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توافر لقاحات للوقاية من "كوفيد-19" في أنحاء العالم.

ولفت "جوتيريس" في تصريحات عبر الإنترنت لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج، إلى أن هناك حاجة الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لنقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف أنه دون ضخ 15 مليارًا في الأشهر الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليًا.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار وهو ما وصفه "جوتيريس" بأنه تمويل أولي زهيد لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية ويشكل أقل من عشرة بالمائة مما تحتاج إليه للبرنامج، الذي يسمى اختصارًا "آكت" في إشارة إلى الأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من "كوفيد-19".

فيروس كورونا الجديد

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الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 35 مليار دولار لتمويل لقاحات لـ "كورونا"
سبق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم (الخميس) إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 مليارًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توافر لقاحات للوقاية من "كوفيد-19" في أنحاء العالم.

ولفت "جوتيريس" في تصريحات عبر الإنترنت لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج، إلى أن هناك حاجة الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لنقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف أنه دون ضخ 15 مليارًا في الأشهر الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليًا.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار وهو ما وصفه "جوتيريس" بأنه تمويل أولي زهيد لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية ويشكل أقل من عشرة بالمائة مما تحتاج إليه للبرنامج، الذي يسمى اختصارًا "آكت" في إشارة إلى الأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من "كوفيد-19".

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:19 PM

الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 35 مليار دولار لتمويل لقاحات لـ "كورونا"

البرنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم (الخميس) إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 مليارًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توافر لقاحات للوقاية من "كوفيد-19" في أنحاء العالم.

ولفت "جوتيريس" في تصريحات عبر الإنترنت لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج، إلى أن هناك حاجة الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لنقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف أنه دون ضخ 15 مليارًا في الأشهر الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليًا.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار وهو ما وصفه "جوتيريس" بأنه تمويل أولي زهيد لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية ويشكل أقل من عشرة بالمائة مما تحتاج إليه للبرنامج، الذي يسمى اختصارًا "آكت" في إشارة إلى الأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من "كوفيد-19".

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,869
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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91 مليار ..

29 يناير
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70 مليار ..

70 مليار ..

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