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جامعة طيبة تطلق "رسل الخير" لتطوير مهارات طلاب الجامعات في الإعلام

تستهدف تنمية مهارات 180 طالبًا وطالبة من 30 جامعة سعودية

نجحت مبادرة برنامج "سفراء الوسطية 4" بجامعة طيبة، في إطلاق منصتها الرقمية "رسل الخير"، والتي تستهدف تنمية مهارات 180 طالبًا وطالبة من 30 جامعة سعودية على فنون الكتابة الاحترافية في فنون "التحقيقات والمقالات والأخبار" الصحافية، وذلك على مدار الـ 3 أشهر المقبلة.

وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، محمود الحربي، إلى أنه سيتم خلال الشهور الثلاثة تزويد المتدربين بمعلومات تفصيلية دقيقة من قِبل الممارسين المحترفين في كل الفنون الصحافية المختارة.

ومن المتوقع أن تبلغ عدد المخرجات النهائية، بعد انقضاء مدة التدريب الفصلية في الثالث والعشرين من إبريل المقبل نحو 540 مادة موزعة على كتابة الأخبار، والتحقيقات، والمقالات، بمعدل 180 مادة شهريًا لكل فن من الفنون الصحافية المختارة.

التدريب الشهري

وأوضح "الحربي"، أنه يحق لكل طالب وطالبة المشاركة في الفنون الصحافية المختارة بمادة واحدة شهريًا في كل مجال، على أن يتم اختيار الفائزين شهريًا بعد إخضاع موادهم للتقييم المهني والعلمي من قِبل لجنة تحكيم على مستوى عالٍ من الأهلية، تُحدد من خلاله الفائزين في كل مجال صحافي ومنحهم جوائز قيمة.

وذكر القائمون على التطبيق الرقمي أن "رسل الخير" سيُسهل من عملية التواصل بين مختلف شرائح المجتمع السعودي، أو ممن يستخدمون المنصة من كل دول العالم، والاطلاع على فعاليات برنامج "سفراء الوسطية 4" -المدعوم في نسخه الأربع من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية- وجميع مخرجاته الإعلامية التي تم تنفيذها من قِبل الطلاب والطالبات، وذلك خلال المرحلة الثانية لتدشين المنصة، والتي ستكون متاحة في مرحلتها الأولى فقط للمشاركين بالبرنامج.

يُذكر أن المتدربين على مهارات الكتابة الصحافية، هم من الطلاب والطالبات الممثلين للجامعات والكليات السعودية الحكومية والأهلية في برنامج "سفراء الوسطية 4" وهو أحد مبادرات معرض خير أمة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، الذي أُقيم بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وبالشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، المتخصصة في المنح النوعي في مجالات التعليم وتمكين القطاع غير الربحي، لتحقيق الأثر المستدام في تنمية الإنسان.

وخلال الورشة التدريبية، أشار "الحربي" إلى أن فكرة المقال تبدأ من الكاتب نفسه، مجتهدًا في جمع المعلومات وكتابتها بأسلوب شيق يُظهر شخصيته وثقافته وخبراته، أما الخبر فيُركز على نقل الحدث دون إبداء رأيه ناقلاً الصورة بواقعها كما هي دون انحياز، بينما التحقيق الصحافي، فيحرص كاتبه على تفاصيل وظروف الحدث أو القضية، من خلال عرض البيانات والتفاصيل، وتظهر شخصيته، وقناعاته واستنتاجاته.

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جامعة طيبة تطلق "رسل الخير" لتطوير مهارات طلاب الجامعات في الإعلام
سبق

نجحت مبادرة برنامج "سفراء الوسطية 4" بجامعة طيبة، في إطلاق منصتها الرقمية "رسل الخير"، والتي تستهدف تنمية مهارات 180 طالبًا وطالبة من 30 جامعة سعودية على فنون الكتابة الاحترافية في فنون "التحقيقات والمقالات والأخبار" الصحافية، وذلك على مدار الـ 3 أشهر المقبلة.

وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، محمود الحربي، إلى أنه سيتم خلال الشهور الثلاثة تزويد المتدربين بمعلومات تفصيلية دقيقة من قِبل الممارسين المحترفين في كل الفنون الصحافية المختارة.

ومن المتوقع أن تبلغ عدد المخرجات النهائية، بعد انقضاء مدة التدريب الفصلية في الثالث والعشرين من إبريل المقبل نحو 540 مادة موزعة على كتابة الأخبار، والتحقيقات، والمقالات، بمعدل 180 مادة شهريًا لكل فن من الفنون الصحافية المختارة.

التدريب الشهري

وأوضح "الحربي"، أنه يحق لكل طالب وطالبة المشاركة في الفنون الصحافية المختارة بمادة واحدة شهريًا في كل مجال، على أن يتم اختيار الفائزين شهريًا بعد إخضاع موادهم للتقييم المهني والعلمي من قِبل لجنة تحكيم على مستوى عالٍ من الأهلية، تُحدد من خلاله الفائزين في كل مجال صحافي ومنحهم جوائز قيمة.

وذكر القائمون على التطبيق الرقمي أن "رسل الخير" سيُسهل من عملية التواصل بين مختلف شرائح المجتمع السعودي، أو ممن يستخدمون المنصة من كل دول العالم، والاطلاع على فعاليات برنامج "سفراء الوسطية 4" -المدعوم في نسخه الأربع من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية- وجميع مخرجاته الإعلامية التي تم تنفيذها من قِبل الطلاب والطالبات، وذلك خلال المرحلة الثانية لتدشين المنصة، والتي ستكون متاحة في مرحلتها الأولى فقط للمشاركين بالبرنامج.

يُذكر أن المتدربين على مهارات الكتابة الصحافية، هم من الطلاب والطالبات الممثلين للجامعات والكليات السعودية الحكومية والأهلية في برنامج "سفراء الوسطية 4" وهو أحد مبادرات معرض خير أمة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، الذي أُقيم بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وبالشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، المتخصصة في المنح النوعي في مجالات التعليم وتمكين القطاع غير الربحي، لتحقيق الأثر المستدام في تنمية الإنسان.

وخلال الورشة التدريبية، أشار "الحربي" إلى أن فكرة المقال تبدأ من الكاتب نفسه، مجتهدًا في جمع المعلومات وكتابتها بأسلوب شيق يُظهر شخصيته وثقافته وخبراته، أما الخبر فيُركز على نقل الحدث دون إبداء رأيه ناقلاً الصورة بواقعها كما هي دون انحياز، بينما التحقيق الصحافي، فيحرص كاتبه على تفاصيل وظروف الحدث أو القضية، من خلال عرض البيانات والتفاصيل، وتظهر شخصيته، وقناعاته واستنتاجاته.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
10:03 PM

جامعة طيبة تطلق "رسل الخير" لتطوير مهارات طلاب الجامعات في الإعلام

تستهدف تنمية مهارات 180 طالبًا وطالبة من 30 جامعة سعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت مبادرة برنامج "سفراء الوسطية 4" بجامعة طيبة، في إطلاق منصتها الرقمية "رسل الخير"، والتي تستهدف تنمية مهارات 180 طالبًا وطالبة من 30 جامعة سعودية على فنون الكتابة الاحترافية في فنون "التحقيقات والمقالات والأخبار" الصحافية، وذلك على مدار الـ 3 أشهر المقبلة.

وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، محمود الحربي، إلى أنه سيتم خلال الشهور الثلاثة تزويد المتدربين بمعلومات تفصيلية دقيقة من قِبل الممارسين المحترفين في كل الفنون الصحافية المختارة.

ومن المتوقع أن تبلغ عدد المخرجات النهائية، بعد انقضاء مدة التدريب الفصلية في الثالث والعشرين من إبريل المقبل نحو 540 مادة موزعة على كتابة الأخبار، والتحقيقات، والمقالات، بمعدل 180 مادة شهريًا لكل فن من الفنون الصحافية المختارة.

التدريب الشهري

وأوضح "الحربي"، أنه يحق لكل طالب وطالبة المشاركة في الفنون الصحافية المختارة بمادة واحدة شهريًا في كل مجال، على أن يتم اختيار الفائزين شهريًا بعد إخضاع موادهم للتقييم المهني والعلمي من قِبل لجنة تحكيم على مستوى عالٍ من الأهلية، تُحدد من خلاله الفائزين في كل مجال صحافي ومنحهم جوائز قيمة.

وذكر القائمون على التطبيق الرقمي أن "رسل الخير" سيُسهل من عملية التواصل بين مختلف شرائح المجتمع السعودي، أو ممن يستخدمون المنصة من كل دول العالم، والاطلاع على فعاليات برنامج "سفراء الوسطية 4" -المدعوم في نسخه الأربع من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية- وجميع مخرجاته الإعلامية التي تم تنفيذها من قِبل الطلاب والطالبات، وذلك خلال المرحلة الثانية لتدشين المنصة، والتي ستكون متاحة في مرحلتها الأولى فقط للمشاركين بالبرنامج.

يُذكر أن المتدربين على مهارات الكتابة الصحافية، هم من الطلاب والطالبات الممثلين للجامعات والكليات السعودية الحكومية والأهلية في برنامج "سفراء الوسطية 4" وهو أحد مبادرات معرض خير أمة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، الذي أُقيم بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وبالشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، المتخصصة في المنح النوعي في مجالات التعليم وتمكين القطاع غير الربحي، لتحقيق الأثر المستدام في تنمية الإنسان.

وخلال الورشة التدريبية، أشار "الحربي" إلى أن فكرة المقال تبدأ من الكاتب نفسه، مجتهدًا في جمع المعلومات وكتابتها بأسلوب شيق يُظهر شخصيته وثقافته وخبراته، أما الخبر فيُركز على نقل الحدث دون إبداء رأيه ناقلاً الصورة بواقعها كما هي دون انحياز، بينما التحقيق الصحافي، فيحرص كاتبه على تفاصيل وظروف الحدث أو القضية، من خلال عرض البيانات والتفاصيل، وتظهر شخصيته، وقناعاته واستنتاجاته.

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