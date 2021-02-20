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"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 599 إصابة جديدة و10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية

بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8% والوفيات 1.1% من مجمل الإصابات

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 10 وفيات، و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و591 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 93.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 72 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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كورونا في فلسطين.. 599 إصابة جديدة و10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 10 وفيات، و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و591 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 93.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 72 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
05:27 PM

كورونا في فلسطين.. 599 إصابة جديدة و10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية

بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8% والوفيات 1.1% من مجمل الإصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 10 وفيات، و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و591 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 93.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 72 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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