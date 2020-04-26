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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

السماح بفتح "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة من 9 صباحاً وحتى 5 عصراً

استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي

تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والذي جاء رغبة منه - أيده الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين ، إضافة أنشطة مستثناة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.

واشتملت الانشطة الجديدة التي سمح بافتتاحها على محلات تجارة الجملة والتجزئة و المراكز التجارية (المولات) على أن يتم السماح بفتحها وممارستها لأعمالها في الفترة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء ، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.

وتضمن الامر التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السماح بفتح "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة من 9 صباحاً وحتى 5 عصراً
سبق

تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والذي جاء رغبة منه - أيده الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين ، إضافة أنشطة مستثناة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.

واشتملت الانشطة الجديدة التي سمح بافتتاحها على محلات تجارة الجملة والتجزئة و المراكز التجارية (المولات) على أن يتم السماح بفتحها وممارستها لأعمالها في الفترة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء ، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.

وتضمن الامر التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
04:18 AM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:44 AM

السماح بفتح "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة من 9 صباحاً وحتى 5 عصراً

استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
38,250

تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والذي جاء رغبة منه - أيده الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين ، إضافة أنشطة مستثناة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.

واشتملت الانشطة الجديدة التي سمح بافتتاحها على محلات تجارة الجملة والتجزئة و المراكز التجارية (المولات) على أن يتم السماح بفتحها وممارستها لأعمالها في الفترة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء ، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.

وتضمن الامر التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

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