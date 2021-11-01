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أطلق النار على رجال الأمن ودرّب على استخدام السلاح.. تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في الشرقية

أُيّد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن العليا..  بيان "الداخلية": الجرائم صدرت بتخطيط

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي في المنطقة الشرقية؛ كان قد أقدم على إطلاق نارٍ من سلاحٍ رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته الأسلحة والتدريب على استخدامها.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / مكي بن كاظم آل عبيد -سعودي الجنسية- بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتَي إطلاق نارٍ من سلاحٍ رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته الأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عدداً من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعددٍ من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه من فعلٍ محرمٍ شرعاً ونظاماً، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط، وارتكابها يُوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تمّ الحكم بقتل الجاني المذكور تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيّد من مرجعه.

وتمّ تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ مكي بن كاظم آل عبيد؛ اليوم الإثنين وتاريخ 26 / 03 / 1443هـ؛ الموافق 01 / 11 / 2021م بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أطلق النار على رجال الأمن ودرّب على استخدام السلاح.. تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في الشرقية
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي في المنطقة الشرقية؛ كان قد أقدم على إطلاق نارٍ من سلاحٍ رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته الأسلحة والتدريب على استخدامها.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / مكي بن كاظم آل عبيد -سعودي الجنسية- بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتَي إطلاق نارٍ من سلاحٍ رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته الأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عدداً من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعددٍ من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه من فعلٍ محرمٍ شرعاً ونظاماً، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط، وارتكابها يُوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تمّ الحكم بقتل الجاني المذكور تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيّد من مرجعه.

وتمّ تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ مكي بن كاظم آل عبيد؛ اليوم الإثنين وتاريخ 26 / 03 / 1443هـ؛ الموافق 01 / 11 / 2021م بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
12:52 PM

أطلق النار على رجال الأمن ودرّب على استخدام السلاح.. تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في الشرقية

أُيّد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن العليا..  بيان "الداخلية": الجرائم صدرت بتخطيط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
10
14,403

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي في المنطقة الشرقية؛ كان قد أقدم على إطلاق نارٍ من سلاحٍ رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته الأسلحة والتدريب على استخدامها.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / مكي بن كاظم آل عبيد -سعودي الجنسية- بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتَي إطلاق نارٍ من سلاحٍ رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته الأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عدداً من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعددٍ من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه من فعلٍ محرمٍ شرعاً ونظاماً، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط، وارتكابها يُوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تمّ الحكم بقتل الجاني المذكور تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيّد من مرجعه.

وتمّ تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ مكي بن كاظم آل عبيد؛ اليوم الإثنين وتاريخ 26 / 03 / 1443هـ؛ الموافق 01 / 11 / 2021م بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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