النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لـ"تمهير"

يهدف إلى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل

بيّن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 10.030 خريجًا وخريجة من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى؛ استفادوا من الفرص التدريبية المعروضة عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، من قِبَل 1988 منشأة مشاركة في البرنامج.

وجدد "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، مقدَّمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويُشترط برنامج "تمهير"، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لآخر 6 أشهر، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير"؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لـ"تمهير"
سبق

بيّن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 10.030 خريجًا وخريجة من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى؛ استفادوا من الفرص التدريبية المعروضة عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، من قِبَل 1988 منشأة مشاركة في البرنامج.

وجدد "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، مقدَّمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويُشترط برنامج "تمهير"، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لآخر 6 أشهر، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير"؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
12:12 PM

"هدف": 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لـ"تمهير"

يهدف إلى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
998

بيّن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 10.030 خريجًا وخريجة من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى؛ استفادوا من الفرص التدريبية المعروضة عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، من قِبَل 1988 منشأة مشاركة في البرنامج.

وجدد "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، مقدَّمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويُشترط برنامج "تمهير"، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لآخر 6 أشهر، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير"؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,458
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,397
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,431
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,060

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة