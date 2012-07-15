مدير مدني جازان يقلد "الخبراني" رتبة رائد

قلّد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان، اللواء محمد الوهاس، مدير الدفاع المدني بالعارضة، إبراهيم محمد الخبراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة "رائد".

وعبر الرائد "الخبراني" عن عظيم شكره وامتنانه لولاة الأمر -حفظهم الله - على الثقة، سائلًا الله -عز وجل - أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة، ناذرين أرواحنا لخدمة الدين ثم المليك والوطن.