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"مدني فيفاء" ينقذ طفلة احتُجِزت في مكان وعر بمنزلها

الهلال الأحمر قدّم لها الإسعافات قبل نقلها للمستشفى

نجح الدفاع المدني بمحافظة فيفاء في إخراج طفلة احتُجِزت في مكان وعر بمنزلها.

وتلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني، فجر السبت، بلاغاً عن وجود طفلة في موقع وعر داخل منزلها في "حقو فيفاء".

وتوجهت فرقة تابعة للدفاع المدني إلى الموقع، واتضح أن الطفلة قد احتُجِزت بين جدارين بمنزلها بمسافة ١٥ سم.

وفي وقت قياسي، استطاع الدفاع المدني إخراج الطفلة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، بمتابعة وإشراف مباشر من مدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم سلمان حسين الفيفي.

وتلقت الطفلة الخدمات الإسعافية في الموقع، عن طريق الهلال الأحمر، بعد تعرضها لإصابة طفيفة، قبل نقلها للمستشفى لاستكمال العلاج.

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"مدني فيفاء" ينقذ طفلة احتُجِزت في مكان وعر بمنزلها
سبق

نجح الدفاع المدني بمحافظة فيفاء في إخراج طفلة احتُجِزت في مكان وعر بمنزلها.

وتلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني، فجر السبت، بلاغاً عن وجود طفلة في موقع وعر داخل منزلها في "حقو فيفاء".

وتوجهت فرقة تابعة للدفاع المدني إلى الموقع، واتضح أن الطفلة قد احتُجِزت بين جدارين بمنزلها بمسافة ١٥ سم.

وفي وقت قياسي، استطاع الدفاع المدني إخراج الطفلة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، بمتابعة وإشراف مباشر من مدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم سلمان حسين الفيفي.

وتلقت الطفلة الخدمات الإسعافية في الموقع، عن طريق الهلال الأحمر، بعد تعرضها لإصابة طفيفة، قبل نقلها للمستشفى لاستكمال العلاج.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
02:54 PM

"مدني فيفاء" ينقذ طفلة احتُجِزت في مكان وعر بمنزلها

الهلال الأحمر قدّم لها الإسعافات قبل نقلها للمستشفى

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
2
5,714

نجح الدفاع المدني بمحافظة فيفاء في إخراج طفلة احتُجِزت في مكان وعر بمنزلها.

وتلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني، فجر السبت، بلاغاً عن وجود طفلة في موقع وعر داخل منزلها في "حقو فيفاء".

وتوجهت فرقة تابعة للدفاع المدني إلى الموقع، واتضح أن الطفلة قد احتُجِزت بين جدارين بمنزلها بمسافة ١٥ سم.

وفي وقت قياسي، استطاع الدفاع المدني إخراج الطفلة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، بمتابعة وإشراف مباشر من مدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم سلمان حسين الفيفي.

وتلقت الطفلة الخدمات الإسعافية في الموقع، عن طريق الهلال الأحمر، بعد تعرضها لإصابة طفيفة، قبل نقلها للمستشفى لاستكمال العلاج.

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